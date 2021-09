Le CF Montréal corrigé par le Revolution

Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre ne domine pas le classement de la Major League Soccer pour rien et le CF Montréal en a eu la preuve mercredi soir au Stade Saputo.

Le club québécois a été battu au compte de 4 à 1.

La rencontre s’était pourtant bien amorcée, puisque Romell Quioto a raté la cible de peu à la septième minute. Peu de temps plus tard, le vent a changé de côté et DeJuan Jones a ouvert la marque pour les visiteurs.

Le reste de la première demi-heure de jeu a été l’affaire du Revolution, qui a vu Adam Buksa et le défenseur Rudy Camacho (contre son camp) mettre le ballon dans le filet du CF Montréal.

À la 32e minute, Joaquin Torres a sauvé l’honneur des Montréalais en y allant d’une puissante frappe dans le coin inférieur droit du filet de Matt Turner. Le gardien des «Revs» a été parfait par la suite et a complété son affrontement avec cinq arrêts.

Le Bleu-Blanc-Noir a été en mesure de limiter ses puissants rivaux à une seule réussite en deuxième demi. Celle-ci a été l’œuvre de Gustavo Bou à la 86e.

La formation de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy tentera de renouer avec la victoire samedi, alors que l’Atlanta United FC sera de passage au Stade Saputo. L’équipe de Géorgie a remporté son match du jour et en a profité pour prendre la place des Montréalais dans le portrait des éliminatoires dans l’Est.

C’est fini pour Toye

Par ailleurs, le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard, a confirmé au réseau TVA Sports que la saison de l’attaquant Mason Toye était terminée.

Blessé à une épaule, l’Américain de 22 ans est toujours le meilleur buteur du onze montréalais. Il avait amassé sept réussites en 14 parties.

2e demie

86 | Gustavo Bou cloue le cercueil du CF Montréal sur une belle action individuelle, c'est 4-1 Revs

75' | Ballou Tabla entre pour Mathieu Choinière

68' | Bjorn Johnsen prend la place de Samuel Piette

65' | Brault-Guillard centre le ballon à travers la surface, mais Mihailovic et Quioto ne peuvent mettre le pied sur le ballon!

57' | Belle action offensive du CF Montréal, le ballon circule à l'orée de la surface, mais Torres n'est pas en mesure de prendre un bon tir

55' | Zachary Brault-Guillard entre pour Zorhan Bassong

46' | Début de la 2e demie

1re demie

45' | La première demie se termine sur une belle manoeuvre de Samuel Piette, dont le tir du pied gauche rate la cible

32' | BUUUT! Joaquin Torres offre une lueur d'espoir en décochant un superbe tir en tombant! 3-1

30' | BUT! Rudy Camacho fait dévier dans son propre but et le Revolution mène désormais ce match 3-0

18' | BUT! Adam Buksa marque sur une superbe remise de Gustavo Bou et le Revolution double son avance... 2-0

10' | BUT! Bien posté, DeJuan Jones hérite du ballon à quelques pieds du but et ouvre la marque. 1-0 Revolution

7' | OUF! Romell Quioto récupère un centre de Mathieu Choinière en plein coeur de la surface, mais son tir rate à gauche! Début de match très intéressant du Bleu-Blanc-Noir

1' | Coup d'envoi. Voyez le XI partant ci-dessous