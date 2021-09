Le réseau public manque cruellement d’orthophonistes

À la lecture du reportage du Journal le ministre de l’Éducation s’est dit « choqué » d’apprendre qu’une enfant de maternelle 4 ans présentant un trouble langagier n’a pas obtenu de services du réseau public. Eh bien! S’il est besoin d’ajouter à cette choquante situation d’autres exemples, ce serait facile pour les nombreuses orthophonistes des secteurs de la santé et plus spécifiquement de l’éducation de lui en rapporter. Mais cette liste n’aiderait en rien la situation d’Anaïs, malheureusement représentative de nombreuses autres tant à l’éducation préscolaire, qu'au primaire et au secondaire, partout au Québec.

Le recours au privé n’est pas une solution accessible pour tous, même si un grand nombre de jeunes sont aux prises avec de telles difficultés: on parle de 7 à 10% de la population qui a des difficultés langagières, ce qui n’inclut pas les troubles de la parole, ni de l’audition. L’impact sur les apprentissages et éventuellement sur l’engagement scolaire des apprenants et sur leur diplômation est reconnu.

Meilleures conditions au privé

Les services d’orthophonie ne sont pas offerts parce qu’il n’y a pas suffisamment d’orthophonistes intéressée.s s à travailler dans les services publics. Ils et elles préfèrent offrir leur expertise au privé. Les services publics sont actuellement saignés en raison des conditions offertes à ces professionnel.le.s, particulièrement sur le plan salarial et de la non-reconnaissance de leur contribution, en éducation particulièrement, dans les apprentissages et dans le développement des compétences de tous les programmes d’études.

La solution proposée par le ministre manque d’analyse approfondie de cette situation. Différentes raisons motivent le départ des gens des services publics, notamment ceux-ci:

Écart de 15 % avec le salaire donné dans les autres provinces

Écart important avec le salaire obtenu au privé, particulièrement en début de carrière

Certaines conditions de travail (nombres d’élèves et d’enseignant.e.s à soutenir, alourdissement des mandats auxquels il n'est pas possible de répondre donc fonctionnement par priorisation, priorisation pour laquelle notre avis n’est pas toujours sollicité ou entendu, ce qui brime notre autonomie professionnelle)

Non reconnaissance de la plainte en équité salariale de 2015.

Que le ministre fasse le tour des CSS et qu’il regarde le nombre de postes offerts en orthophonie : il pourra constater qu’il y a des postes qu’on n’arrive pas à combler. Le problème est dans l’attraction et la rétention de ce personnel professionnel.

Que le ministre de l’éducation fasse une réelle et sérieuse enquête sur les raison qui poussent les gens à quitter la profession et les services publics; qu’il fasse aussi une étude sur la proportion des finissant.e.s des différentes universités québécoises qui choisissent le privé plutôt que le public et il aura un portrait plus juste de la situation.

Il faut trouver des solutions pour endiguer l’exode et éviter encore trop de cas comme celui d’Anaïs.

José Pouliot, orthophoniste scolaire, Appuyée par au moins 65 autres orthophonistes scolaires