Les démocrates n’ont qu’eux-mêmes à blâmer

Au-delà des affiliations partisanes ou des préférences idéologiques, la politique américaine nous offre bien souvent de petits mélodrames répétitifs ou prévisibles.

Parmi les affrontements qu’on peut inscrire à l’avance au calendrier, on retrouve: les impasses budgétaires et le relèvement du plafond de la dette. On pourrait presque préparer des canevas de chronique et ne modifier, au besoin, que la date et les noms de quelques acteurs.

Si on peut sans se tromper énumérer les arguments des deux grandes formations politiques, nous nous attendons également au scénario suivant: les républicains vont se serrer les coudes et on ne brisera pas le rang, alors que les démocrates vont se quereller publiquement et, potentiellement, devenir leur pire ennemi.

C’est exactement ce qui se passe depuis quelques jours. Que vous accusiez Mitch McConnell et ses collègues de faire montre de mauvaise foi ou que vous dénonciez, avec raison, qu’ils puissent défendre une chose et son contraire selon le contexte, au moment d’enregistrer leur vote, il n’y aura pas de récalcitrants.

Depuis l’élection de 2020, les démocrates sont en position de force. Malgré des marges ténues, ils contrôlent la présidence, la Chambre et le Sénat. Rien ne dit que ce scénario perdurera après les élections de mi-mandat 2022. Si Joe Biden souhaite réaliser les promesses de sa campagne électorale, il doit bouger maintenant.

On met souvent l’accent sur certaines procédures du Sénat comme le filibuster pour expliquer les problèmes de l’actuel président. Si ces procédures lui empoisonnent l’existence, le principal problème réside dans la division des troupes démocrates. Les éléments les plus progressistes et les plus conservateurs ne se contentent pas d’en découdre derrière les portes closes, ils exposent la division au grand jour.

Que les priorités ou les discours varient d’un élu démocrate à un autre, c’est normal. Un représentant ou un sénateur de la Californie ou de New York s’appuie sur une base électorale bien différente de celle sur laquelle s'appuie l’élu de la Virginie de l’Ouest ou du Nevada. Là où le bât blesse, c’est qu’une fois élus, les démocrates ne soient pas en mesure de parvenir à des compromis pour mieux exploiter le faible pouvoir dont ils jouissent jusqu’en 2022.

Joe Biden est expérimenté et les jeux de coulisses du Congrès lui sont familiers. Cette expérience fut cependant principalement acquise à une époque où l'on faisait plus aisément passer les intérêts du parti avant tout, où la loyauté à son président était primordiale et avant que le parti ne glisse encore plus vers la gauche.

Nous saurons probablement d’ici jeudi soir si la guerre fratricide débouchera sur un épisode de paix, tout comme nous devrions être fixés sur ce qui restera des ambitieux projets de Joe Biden. Pour le moment, les progressistes se montrent intraitables et s’en prennent à leurs collègues plus modérés avec la même fougue et les mêmes invectives que s’ils étaient confrontés aux adversaires républicains.

Considérés comme les éléments démocrates les plus conservateurs, les sénateurs Sinema et Manchin ne sont pas sans reproche eux non plus. Derrière leur résistance farouche se profilent les intérêts de leurs généreux donateurs. Exiger une réduction des sommes investies dans les projets de leur président pour assurer une limite des dépenses, ça se défend.

Ça devient moins noble lorsqu’on apprend que leur refus peut s’expliquer par le désir de ne pas s’aliéner ceux qui financent leurs campagnes électorales, des contributions exorbitantes en échange desquelles on espère un retour d’ascenseur. L’intérêt de l’électeur est une fois de plus relégué loin derrière celui des lobbys.

Je surveillerai donc avec une grande attention le déroulement des 36 à 48 prochaines heures. Si Joe Biden espère une importante victoire et des résultats à mettre en avant dans une éventuelle campagne de réélection en 2024, il sait aussi qu’en cas d’échec, les démocrates n’auront qu’eux-mêmes à blâmer.