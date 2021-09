«On pourrait avoir une belle surprise» - Ducharme

L’attaquant Michael Pezzetta sait fort bien qu’il risque d’entamer la prochaine saison dans la Ligue américaine, avec le Rocket de Laval. Il n’est toutefois pas moins fier de ce qu’il a démontré, plus tôt cette semaine, dans un match préparatoire présenté au Centre Bell.

• À lire aussi: Carey Price sera-t-il prêt pour le début de la saison?

• À lire aussi: Gallagher orphelin de trio

«De jouer au Centre Bell et de porter le chandail du Canadien, c’est toujours fantastique», a notamment indiqué Pezzetta, en vidéoconférence mercredi, lorsqu’appelé à commenter sa solide prestation dans la victoire de 5 à 2 du CH contre les Maple Leafs de Toronto.

Se démarquant par sa fougue et son intensité, Pezzetta a inscrit deux buts, dont l’un dans un filet désert.

«Je sentais que les gars étaient heureux pour moi, c’est merveilleux d’avoir [l'appui] de ces gars-là», a-t-il témoigné.

«Son arme, c’est son intensité, son engagement, a pour sa part vanté l’entraîneur-chef Dominique Ducharme, se disant heureux que Pezzetta ait été récompensé pour ses efforts durant le match de lundi. Il progresse. Tranquillement, mais il progresse.»

«Des gars qui travaillent comme lui, [on ne sait pas] jusqu’où ils s’arrêtent, a poursuivi Ducharme, à propos de l’Ontarien de 23 ans. On ne sait jamais, on pourrait avoir une belle surprise.»

Pezzetta, qui avait inscrit cinq points en 20 matchs avec le Rocket en 2020-2021, a obtenu un nouveau contrat à deux volets avec le Canadien, en août dernier. Son salaire sera de 82 500 $ dans la Ligue américaine tandis qu’une promotion avec le grand club signifierait l’équivalent d’une rémunération annuelle de 750 000 $.