Richard Sherman se joint aux champions du Super Bowl

Le demi défensif Richard Sherman a décidé d’unir ses efforts à ceux de Tom Brady et des Buccaneers de Tampa Bay, mercredi.

Selon ESPN, il s’agirait d’une entente d’une saison, mais les détails financiers n’ont pas été dévoilés.

Devenu agent libre au terme de la saison 2020, l’athlète de 33 ans n’avait toujours pas trouvé preneur. En rejoignant la formation floridienne, il s’offre une chance de les aider à défendre leur titre du Super Bowl. Sherman a lui-même pu soulever le trophée Vince-Lombardi, avec les Seahawks de Seattle, en 2013, quand ils ont vaincu les Broncos de Denver. L’année suivante, les Seahawks ont eu la chance de défendre ce titre, mais n’ont pas été en mesure de le faire, eux qui ont plutôt baissé pavillon face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui comptaient Brady dans leurs rangs.

«J’ai accepté la meilleure offre que j’avais sur la table, la meilleure opportunité que j’avais pour me faire valoir, pour mener un groupe, a indiqué Sherman au réseau ESPN. J’ai confiance en mes habiletés pour réussir des jeux et aider l’équipe à gagner.

«[Brady] est le meilleur quart-arrière de tous les temps et il m’a appelé, a-t-il ajouté. Chaque fois qu’il t’appelle, c’est difficile de passer à côté de l’opportunité.»

Nommé cinq fois au Pro Bowl et élu quatre fois sur la première équipe d’étoiles de la NFL depuis le début de sa carrière, Sherman apportera une aide bénéfique à la défensive des «Bucs». En plus d’être celle qui a accordé le plus de verges par la passe depuis le début de la saison (1015), cette dernière a perdu les services du demi défensif Sean Murphy-Bunting dès le premier match de la saison, lui qui a souffert d’une dislocation d’un coude. Lors de la troisième semaine d’activités, Jamel Dean, un autre demi défensif, a quitté le match contre les Rams de Los Angeles au premier quart et n’est jamais revenu au jeu par la suite.