Saint-Léonard: Un ado est arrêté pour tentative de meurtre par arme à feu

Moins de 24 heures après la tentative de meurtre par arme à feu survenue la semaine dernière dans le quartier Saint-Léonard, à Montréal, la police a appréhendé un homme d’âge mineur soupçonné du crime.

L’enquête a permis d’établir que vendredi soir dernier, vers 19 h, le suspect aurait attiré un autre adolescent dans une ruelle, près de l’intersection des rues Jean-Talon et de Bellefeuille, avant d’ouvrir le feu à trois reprises dans sa direction.

La victime n’a pas été atteinte et n’a pas été blessée.

«Peu après l’événement, un signalement du suspect a été transmis à l’ensemble des policiers sur le terrain pour faciliter sa localisation. Quelques heures plus tard, des patrouilleurs ont reconnu l’individu et ont procédé à son arrestation. À ce moment, il avait en sa possession une arme de poing chargée et 1 800 $ en argent comptant», a indiqué la police de Montréal dans un communiqué.

Le suspect, dont l’identité ne peut être révélée en raison de son âge, est présentement détenu en attente de sa comparution en Chambre de la jeunesse.