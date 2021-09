Fréquents échanges entre la Caisse et ceux qui œuvrent au retour du baseball à Montréal

Les promoteurs du retour du baseball majeur à Montréal ont pris bien soin d’entretenir des relations soutenues avec la haute direction de la Caisse de dépôt et placement, a appris Le Journal.

En entrevue hier, le président et chef de la direction de la Caisse, Charles Émond, a confirmé au Journal avoir été régulièrement contacté par l’équipe de promoteurs, menée par Stephen Bronfman, pour le tenir régulièrement au fait des développements du projet.

« Pour être bien transparent avec vous, j’ai eu quelques appels de la part des promoteurs, sur une assez longue période, où ils faisaient juste me tenir au courant de leur processus et de leurs démarches », a répondu le PDG de la Caisse lorsque questionné sur le projet de construction d’un nouveau stade de baseball à Montréal.

Lundi, la présidente d’Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Nathalie Palladitcheff, confiait également au Journal s’être entretenue avec le groupe qui travaille au retour d’une équipe professionnelle de baseball dans la métropole.

« On a discuté avec l’équipe. On essaie de voir quel rôle on pourrait jouer, a-t-elle confirmé au Journal en marge d’un événement du Cercle canadien de Montréal. C’est encore préliminaire. C’est encore trop tôt pour le dire. »

En discussion avec Québec

Ce projet de stade, évalué à plusieurs centaines de millions de dollars, fait toujours l’objet de discussions avec le gouvernement de François Legault qui pourrait participer à son financement.

Outre Pierre Boivin, PDG de Claridge, la société de portefeuille de Stephen Bronfman, le projet de retour du baseball majeur au Québec profite de l’appui de plusieurs hommes d’affaires, dont Eric Boyko de Stingray, Stéphan Crétier de GardaWorld, Alain Bouchard de Couche-Tard et l’ex-Dragon, Mitch Garber.

Vendredi, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a confirmé au Journal travailler à la mise sur pied de différents scénarios de financement.

Une annonce serait prévue, après les élections municipales du 7 novembre, pour communiquer les détails d’une éventuelle union sportive, en garde partagée, entre Montréal et Tampa Bay.