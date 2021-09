Tous les mineurs de la mine Totten sont sains et saufs

Tous les mineurs qui étaient coincés sous terre depuis dimanche à la mine Totten, à Sudbury, en Ontario, sont finalement remontés à la surface sains et saufs.

La minière brésilienne Vale a confirmé mercredi matin que ses 39 employés ont pu sortir de la mine. Ceux-ci s’étaient retrouvés coincés à environ 1 km de profondeur, voire plus pour certains, dimanche en mi-journée, à la suite d’un bris dans le puits de la mine qui a rendu inopérable l’ascenseur.

«Ramener nos 39 employés à la maison en santé et en sécurité était notre priorité numéro un et nous sommes heureux que nos plans et procédures d’urgence aient permis d’y parvenir», a commenté le directeur général de Vale, Eduardo Bartolomeo, cité par un communiqué de l’entreprise.

Coincés sous terre, mais en contact constant avec la surface, les travailleurs ont dû sortir de la mine en utilisant un réseau secondaire d’échelles.

«C’est un accomplissement. Il y a une pente prononcée, généralement autour de 72 degrés, comme une échelle sur le côté de votre maison. Vous utilisez vos bras, vos jambes. C’est physiquement et mentalement éprouvant», a décrit au «Sudbury Star» un responsable du syndicat United Steelworkers, qui représente la majorité des employés impliqués dans l’incident.

La majorité des travailleurs avaient commencé à sortir de la mine mardi, mais les derniers ont été extirpés au cours de la nuit, avec l’aide d’équipes de secours, certains travailleurs ayant des problèmes de santé ou d’endurance physique qui les empêchaient de réaliser toute l’ascension dans les échelles.

Le père de l’un des mineurs coincés, qui préfère ne pas être nommé, a fait état d’une montée exténuante pour son fils, qui se trouvait à environ 1500 mètres sous terre. «Il est jeune et en bonne santé, alors il n’est pas trop courbaturé, mais il va s’en ressentir demain. Il est fatigué, cependant, et il dit qu’il ne veut plus jamais vivre ça», a-t-il confié au «Sudbury Star».

Eduardo Bartolomeo a précisé qu’une enquête va maintenant être lancée pour comprendre ce qui s’est passé et éviter qu’un nouvel incident se produise.

La mine Totten produit principalement du nickel et du cuivre, avec quelques autres métaux précieux. Elle a été remise en service en 2014 après son acquisition par Vale.