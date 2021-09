La saison régulière de la Ligue nationale de hockey arrive à grands pas et, pour l’occasion, le réseau TVA Sports a décidé de frapper fort avec un nouveau rendez-vous de fin de soirée 100% hockey : «L’après-match LNH».

Dès le 4 octobre, du lundi au samedi, les animateurs Elizabeth Rancourt et Dave Morissette propulseront les amateurs au cœur de l’action avec un concept renouvelé, où faits saillants côtoieront analyse et opinions.

« Je suis très heureux de ce nouveau défi et de coanimer avec Elizabeth qui apportera sa touche bien à elle à ce show de fin de soirée, a commenté Morissette, dans un communiqué transmis par TVA Sports, mercredi. C'est très stimulant pour moi. Je suis fier de voir que TVA Sports ne craint pas d’innover, de se réinventer et surtout, d’être à l’écoute des téléspectateurs.»

«Je suis fière et heureuse du mandat qu’on me confie, a pour sa part indiqué Elizabeth Rancourt. La chimie développée au fil des années avec Dave donnera droit à une extraordinaire collaboration!»

Des moments-clés en direct!

L’après-match LNH est une émission collée sur ce qui se passe «ici et maintenant» dans le monde du hockey, décrit-on.

«Dave et Elizabeth feront équipe pour une proposition télévisuelle qui regroupera discussions, débats, analyses, faits saillants, réactions à chaud, points de presse des entraîneurs, entrevues et des moments-clés en direct!», a-t-on énuméré, par voie de communiqué.

«Nous avons très hâte de présenter une émission unique et nouveau genre, basée sur l’information et l’action en direct, a ajouté la coanimatrice de "L’après-match LNH". Un concept stimulant pour notre équipe et pour les téléspectateurs.»

De nombreux experts

Parmi les experts qui seront mis à contribution, il faut mentionner, entre autres, Maxim Lapierre, Jacques Martin, André Tourigny, Jean-Sébastien Giguère, Mike Bossy, Éric Fichaud, Alexandre Picard, Renaud Lavoie, Marc-André Perreault, Louis Jean, Mélodie Daoust, Steven Finn et Michel Bergeron.

L'analyste CLaude Guillet se joindra également à l'équipe comme nouvelle collaboratrice hockey. Plusieurs autres collaborateurs s’ajouteront aux discussions quotidiennes comme le journaliste Jean-François Chaumont, du "Journal de Montréal", et Kevin Raphaël qui aura sa chronique hebdomadaire.