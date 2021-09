Un premier événement majeur enfin présenté

Le Centre des congrès de Québec accueille à compter de jeudi son plus grand événement depuis le début de la pandémie alors que 750 personnes sont attendues pour prendre part au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

Pour respecter le plan des mesures sanitaires, les participants seront divisés en trois groupes-bulles de 250 personnes.

« C’est sûr que ça représente des défis particuliers. On est restreint au niveau du nombre de personnes qui peuvent participer. On accueille trois fois moins de gens qu’à l’habitude, mais c’est trois fois plus d’organisation », a indiqué Martin Dulac, président de la 79e édition du congrès et maire de McMasterville.

« C’est déjà beaucoup de travail d’organiser un congrès de cette envergure, mais avec les règles sanitaires, ça vient en rajouter une couche. »

De la fébrilité dans l’air

Pour Pierre-Michel Bouchard, président-directeur général du Centre des congrès de Québec (CCQ), la tenue de cet événement est de bon augure.

« On est content et on est fébrile. C’est le premier événement majeur structuré depuis le début de la pandémie. Les gens veulent de plus en plus se réunir et on essaie de répondre à ce besoin-là le plus possible », a-t-il dit.

Tous les détails entourant la présentation du congrès de la FQM ont reçu l’approbation des autorités de la Santé publique. On espère que le succès de cette rencontre aura un effet boule de neige en incitant d’autres groupes à faire de même. M. Bouchard affirme que plusieurs autres événements sont prévus au calendrier au cours des prochains mois.

210 événements annulés

La pandémie a forcé l’annulation de 210 événements, dont 18 congrès internationaux majeurs, soit l’équivalent de 130 M$ en retombées économiques de moins dans la région de Québec.

En temps normal, le congrès de la FQM réunit de 2000 à 2500 participants qui sont pour la plupart des maires, des conseillers municipaux, des directeurs généraux, etc.

« On est très heureux de participer à la relance économique du côté des hôteliers et des restaurateurs, car la tenue de ce congrès est une bonne nouvelle pour l’ensemble de l’industrie », a souligné M. Dulac.

Étant donné le nombre limité d’inscriptions, la FQM a dû refuser des membres. Les inscriptions ont eu lieu sous le principe premier arrivé, premier servi.

Exemple de mesures mises en place