Un présumé proxénète reprend sa liberté

L’un des présumés proxénètes arrêtés la semaine dernière par les enquêteurs du Service de police de la Ville de Québec a pu reprendre sa liberté, moyennant de sévères conditions.

Détenu depuis une semaine, William Arsenault Bolduc, 22 ans, a été amené virtuellement, mercredi, devant le juge Mario Tremblay.

Comme le jeune homme ne possède aucun antécédent judiciaire, la poursuivante, Me Mélanie Dufour, a accepté que le tribunal remette Arsenault Bolduc en liberté.

Celui-ci s’est engagé, sous signature, pour un montant de 1000$, et sa mère, chez qui il devra maintenant habiter, s’est portée garante.

Le tribunal lui a également interdit de se trouver en présence de personnes d’âge mineur, «sauf en compagnie d’un adulte au fait des présentes accusations» et il ne devra pas s’approcher de sa présumée victime ou encore se rendre à l’école de cette dernière ou à son lieu de travail.

Il lui a aussi été formellement interdit de communiquer avec l’un de ses présumés complices, Jean-Michaël Rioux.

Globalement, le duo fait face à des accusations de proxénétisme, d'avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne de moins de 18 ans et d’en avoir fait la publicité, de production de pornographie juvénile et de voies de fait.

Rappelons qu’en juillet, une plainte portée par la victime avait été acheminée à l’Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme (ELP), une structure d’enquête unifiée au sein de laquelle les organisations policières travaillent de façon concertée.

Mentionnant qu’elle était victime d’exploitation sexuelle, les enquêteurs ont recueilli de nombreux éléments qui leur ont permis d’effectuer une perquisition dans le secteur de Lebourgneuf et de procéder à l’arrestation des suspects.

Rappelons que le rôle de l’ELP est de lutter efficacement contre les réseaux de proxénétisme et de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle opérant à l’échelle interrégionale, interprovinciale et internationale.

Cette structure permet une meilleure coordination des dossiers, une détection plus rapide des possibles victimes, des interventions plus efficaces et une couverture géographique optimale.