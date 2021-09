Une centaine de nouveautés sur ICI Tou.tv

ICI Tou.tv prépare tout un menu pour les télévores en 2021-2022. Une centaine de nouveaux titres, dont 50 productions originales, prendront l’affiche sur la plateforme dans la prochaine année, tant dans les volets Extra et gratuit, que sur Véro.tv et dans la Zone Jeunesse.

Ce buffet tout garni dévoilé mercredi matin comprend des séries inédites («Sans rendez-vous», «Doute raisonnable», «Le monde de Gabrielle Roy», «Lou et Sophie», «De Pierre en fille», «Pour toi Flora», «Larry») et des retours attendus («Les Mecs 2», «Six degrés», «À la valdrague», «L’œil du cyclone», «C’est comme ça que je t’aime», et la troisième et dernière saison de «La Maison-Bleue»).

Une fois par mois

Ainsi, rayon fictions, c’est une nouvelle œuvre québécoise par mois qui aboutira sur ICI Tou.tv. La comédie coquine «Sans rendez-vous», avec Magalie Lépine-Blondeau, lancera le bal ce jeudi, 30 septembre.

Suivra en octobre «Doute raisonnable», feuilleton policier campé dans l’univers des crimes sexuels avec Julie Perreault et Marc-André Grondin, écrit par Danielle Dansereau («19-2», «Le négociateur») et imaginé par Fabienne Larouche.

Il faudra attendre à décembre pour s’immerger dans la vie de l’écrivaine Gabrielle Roy (incarnée à l’écran par Léa-Kim Lafrance et Romane Denis) à travers «Le monde de Gabrielle Roy». «Pour toi Flora», saga sur les horreurs des pensionnats autochtones, et «Larry», nouvelle offrande de Stéphane Bourguignon avec Benoît Gouin, sont respectivement prévus pour mai et juin 2022.

Impatients de retrouver Huguette (Marilyn Castonguay) et sa bande décalée de «C’est comme ça que je t’aime»? Marquez mars 2022 d’un trait sur le calendrier. C’est dans six mois que les nombreux admirateurs des Delisle et des Paquette seront sustentés.

Drag-queen pour enfants

Plusieurs curiosités meubleront également la section non payante d’ICI Tou.tv. Parmi elles, «Barbada», terrain de jeu de l’attachante drag-queen du même nom, où celle-ci fera découvrir la musique aux bouts de choux.

Dans «Conte pis raconte», Pierre-Yves Lord et Catherine Trudeau jaseront littérature jeunesse. Sophie Cadieux sera la vedette de «Dors avec moi», drame d’une maman endeuillée, et Simon Boulerice est à la fois l’auteur et l’interprète principal de «Géolocaliser l’amour», qui raconte les soubresauts de la recherche de l’âme soeur par le biais des applications mobiles.

Les tout-petits, eux, se délecteront de concepts axés autour du magicien Daniel Coutu («Famille magique»), d’une famille d’enfants et d’animaux qui débarquent dans un condo chic sans préavis («Les Bienvenu... ou presque!») et d’un monde de science-fiction tourné à Ottawa («Makinium»). Les succès «Défense d’entrer» et «L’effet secondaire» s’allongeront en outre de nouveaux épisodes.

«Loto-Méno : l’épilogue»

On annonce par ailleurs une suite à «Loto-Mono», la réflexion sur la ménopause menée par Véronique Cloutier, devenue en juin dernier le troisième contenu ayant généré le plus d’abonnements depuis les débuts d’ICI Tou.tv Extra.

Toujours sur Véro.tv, les amoureux Marie-Soleil Dion et Louis-Olivier Mauffette auront leur comédie fictive avec «Gazebo», où leurs personnages devront s’adapter au train-train de la banlieue.

Annie-Soleil Proteau rénovera la demeure de son enfance dans «La maison où j’ai grandi». Mathieu Dufour, Nicolas Ouellet et Marilou auront aussi leur rendez-vous,

Louis Morissette et Marie-Claude Guérin personnifieront un couple en crise dans «Libre échange» (adaptation de la comédie britannique «State of the Union») et le troisième chapitre de «Plan B», avec Anne-Élisabeth Bossé, sera mis en ligne en exclusivité sur le portail de Véronique Cloutier, une semaine avant son arrivée à ICI Télé.