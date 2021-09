Vaccination obligatoire: pas de téléconsultation pour les médecins non vaccinés

Les médecins non vaccinés ne pourront poursuivre leurs activités en téléconsultation ou assurer le suivi de résultats d’examens et de tests de laboratoire lorsque la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé entrera en vigueur le 15 octobre prochain.

Le Collège des médecins explique dans une infolettre que le décret adopté par Québec l’obligera à suspendre le permis le droit d’exercer de ses membres qui ne seront pas adéquatement protégés contre la COVID-19.

«Cela inclut notamment l’interdiction d’effectuer des téléconsultations et le suivi de résultats d’examens ou de tests de laboratoire», précise l’ordre professionnel.

Le Collège évalue qu’environ 3% de ses membres ne sont pas vaccinés, ce qui équivaut à environ 600 médecins. Toutefois, l’organisme ignore quelle part de ceux-ci sont inactifs.

«Pour tous ceux et celles qui verront leur droit d’exercer suspendu au 15 octobre, il est maintenant de votre responsabilité déontologique d’assurer une prise en charge de vos patients et de leurs dossiers à partir de cette date, et ce, jusqu’à ce que la suspension de votre droit d’exercice soit levée», écrit le Collège.

L’organisme se dit toujours dans l’attente de «certaines précisions» sur l’application du décret.

Dans les faits, le décret publié vendredi en fin de journée interdit le télétravail à tous les travailleurs de la santé visés.

