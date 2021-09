Violence à l’école: intimidée, elle doit se cacher

Victime d’intimidation à l’école, une jeune adolescente de 13 ans est confinée à la maison depuis une semaine parce qu’elle craint ses agresseurs.

• À lire aussi: Poly se souvient réclame un nouveau ministre de la Sécurité publique

La jeune fille et son père estiment que la direction de l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau, en Outaouais, n’agit pas contre les agresseurs.

Selon des images filmées, il semble y avoir des épisodes de violence dans la cour d'école, et personne ne semble intervenir.

L’adolescente, à qui TVA Nouvelles a parlé, aurait été victime d’insultes et de menaces. Des coups auraient également été échangés.

Les deux jeunes impliquées auraient été rencontrées, mais on se serait contenté de dire à la victime de ne plus sortir lors des pauses ou au dîner.

Elle craint maintenant de retourner dans l’établissement d’enseignement.

«Je n’ai pas le goût de passer mes récrés dans le bureau d’une travailleuse sociale ou à tout le temps me faire surveiller pour ne pas que je me fasse pogner. Ce n’est pas juste moi qui vis ça, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui se suicident à cause de ces événements-là, parce que personne n’intervient», déplore l’adolescente.

Le père de la victime considère que la direction ne fait rien pour la protéger.

«Ce qu’ils disent à ma fille, dans le fond, c’est de se cacher. C’est un peu intolérable. Je suis allé les voir et ils ne veulent pas coopérer vraiment avec nous autres. Ce qu’ils veulent, c’est que ma fille se cache tout le temps», dénonce le père.

Le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées a refusé de commenter la situation.