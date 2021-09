MELANÇON, Père J.-A. Gilles



est décédé au Centre hospitalier de Lanaudière, le 28 septembre 2021, à l'âge de 83 ans, dans sa 64e année de vie religieuse (1957-2021) et dans sa 42e année de sacerdoce (1979-2021) dans la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur du Canada.Le P. Gilles Melançon était né le 3 février 1938 à Fugèreville, Comté de Témiscamingue, diocèse de Timmins. Il était le fils de feu Alphonse Melançon et feu Marie-Anne Bélisle.Le P. Gilles Melançon a été professeur, à Senneterre, Notre-Dame-du-Nord, Rouyn, Lorrainville, Amos, puis vicaire, curé et animateur spirituel dans plusieurs paroisses des diocèses d'Amos et de Joliette.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil sa soeur Lucille (Philippe Bergeron), des neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.Une veillée de prière aura lieu en sa mémoire le vendredi 1er octobre 2021 à 19 h 30 à la chapelle de la :132, SAINT-CHARLES NORD, JOLIETTELes funérailles du P. Gilles Melançon seront célébrées au même endroit, le samedi 2 octobre 2021 à 14 h.L'inhumation aura lieu au Cimetière de la Congrégation à Joliette le dimanche 3 octobre 2021 à 14 h 30.RÉSIENCE FUNÉRAIRE DE LANAUDIÈRE