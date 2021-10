6 découvertes à faire à Osheaga

Le festival Osheaga est de retour ce week-end avec une programmation 100 % canadienne. En plus des têtes d’affiche (Charlotte Cardin, Jessie Reyez, Half Moon Run), près d’une trentaine d’autres artistes se produiront sur les deux scènes du parc Jean-Drapeau. Le Journal a demandé au programmateur Nick Farkas de cibler six découvertes que les festivaliers pourront faire d’ici dimanche.

Faouzia

Photo courtoisie

Née au Maroc, et ayant grandi au Canada, la chanteuse de 21 ans a déjà collaboré avec Kelly Clarkson, David Guetta et John Legend. Elle compte plus de 300 millions d’écoutes en continu sur les différentes plateformes.

« C’est une artiste qui a un énorme potentiel pour percer à l’international. Ça fait quelques années qu’on la regarde et qu’on essaie de la programmer. Ç’est bien tombé qu’elle soit disponible cette année. »

Samedi, 18 h 45, Scène de la Rivière.

QCLTUR

Photo courtoisie

D’abord medium en ligne, QCLTUR a mené à un album de rap collectif francophone. À Osheaga, une vingtaine de rappeurs se relaieront sur scène avec des numéros spéciaux en duo ou en trio. Dans le collectif, on retrouve notamment Souldia, FouKi et Raccoon.

« C’est comme un supergroupe d’artistes québécois. C’est leur première performance. »

Samedi, 16 h 40, Scène de la Montagne.

AXLAUSTADE

Photo Courtoisie, Jean-François Sauvé

Le trio fait de la musique instrumentale qu’il appelle « grunge du futur ». Il est formé de Dumas, Jonathan Dauphinais (Beast, Ariane Moffatt) et Francis Mineau (Malajube).

« Ce sera son tout premier show. On a très hâte de voir ça. Ça va être quelque chose de différent. Quand leur gérant nous a envoyé la musique, c’était intéressant de voir qui jouait dans le band. Dumas a joué à Osheaga il y a longtemps. »

Dimanche, 16 h 20, Scène de la Rivière.

JESSIA

Photo courtoisie

La chanteuse de Vancouver a connu un succès viral sur TikTok un peu plus tôt cette année. Son titre I’m Not Pretty, chanté a capella, a été repris par des milliers d’internautes sur la plateforme.

« C’est une autre artiste plus pop qui va connaître une très bonne carrière, je pense. Je ne serais pas surpris qu’on en parle beaucoup dans les prochaines années. »

Vendredi, 17 h 45, Scène de la Montagne.

Les Shirley

Photo courtoisie, Camille Gladu-Drouin

Le trio punk rock féminin a déjà partagé la scène avec The Beaches, Anti Queens et Ten Foot Pole dans le passé.

« C’est le genre de musique que j’aime avec beaucoup d’énergie. Un bon band rock. Tout ce qu’on fait d’habitude pour les festivals, la priorité numéro un, c’est que les groupes jouent bien live. Ça prend des artistes qui occupent bien la scène. Les Shirley, c’est un coup de cœur du booking. »

Dimanche, 15 h, Scène de la Rivière.

Haviah Mighty

Photo courtoisie, Yung Yemi

En 2019, l’artiste de Toronto a remporté le prix Polaris pour son album 13th Floor. Elle est ainsi devenue la première artiste hip-hop et la première femme noire à remporter ce prix qui célèbre le meilleur album canadien de l’année.

« On l’avait programmée à Osheaga l’an dernier, mais ça n’a pas eu lieu. Comme elle est Canadienne, on s’est dit que ce serait bon de la ramener. Elle a un style exceptionnel et une voix distincte. »