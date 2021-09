IANNI, Guido

C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père bien-aimé, Guido Ianni, le lundi 27 septembre 2021.Connu pour sa gentillesse et sa générosité, Guido était l'incarnation même d'un père de famille. Son amour pour la famille réverbérait à travers les murs de la maison qu'il a construite avec son épouse et a été ressenti par tous ceux qui le connaissaient. Mentor pour ses pairs, lumière guidante pour ses enfants et héros pour ses petits-enfants, Guido a eu un impact sur la vie de tous ceux qu'il a rencontrés.Homme d'affaires respecté, les contributions de Guido à sa ville seront à jamais un témoignage de l'homme qu'il était et des valeurs qu'il défendait. Ceux qui ont eu la chance de rencontrer Guido chériront à jamais le temps passé avec lui.Il restera pour toujours dans la mémoire de son épouse depuis 63 ans, Gina Savo, de ses enfants Elisa (Jacques), Floriana (Gino), Vince (Dina) et Gerardo (Rina) et de ses petits-enfants Marsela, Alessandro, Massimo et Mara. Il manquera à ses frères, beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'à ses nombreux neveux, nièces, parents et amis.Un grand merci à Arnel et Marie-Jeanne pour leurs bons soins et devouement qui ont permis à notre père de rester dignement à la maison. La famille tient également à exprimer une immense gratitude à la Dre Mélanie Aubé-Peterkin et aux infirmières dévouées de la Société Palliative du Grand Montréal.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Palliative du Grand Montréal.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie situé au 6700 rue Beaubien Est à Montréal jeudi le 30 septembre 2021 de 17h à 21h. Les funérailles auront lieu à l'Église Notre-Dame du Mont Carmel vendredi le 1er octobre 2021 à 10h.