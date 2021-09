C'est la fin pour LeSean McCoy

Le porteur de ballon LeSean McCoy a choisi de mettre un terme à sa carrière de joueur de football.

C’est ce qu’ont annoncé les Eagles de Philadelphie dans un communiqué publié jeudi. L’homme de 33 ans se retirera donc vendredi en tant que membre de l’organisation de la Pennsylvanie.

«LeSean possédait une combinaison unique de vitesse, de fougue et une compréhension du jeu exceptionnelle qui ont fait de lui l'un des joueurs les plus dynamiques de la ligue et l'un des joueurs les plus productifs de l'histoire de notre franchise», a déclaré le président des Eagles, Jeffrey Lurie, dans la missive de son organisation.

McCoy est le porteur de ballon qui a amassé le plus de verges au sol dans l’histoire des Eagles. En six saisons avec cette formation, il a récolté 6792 verges et 44 touchés en 1461 courses.

Après son passage avec les Eagles (2009-2014), le produit des Panthers de l’Université de Pittsburgh a porté les couleurs des Bills de Buffalo (2015-2018), des Chiefs de Kansas City (2019) et des Buccaneers de Tampa Bay (2020). Il a ainsi été sacré champion du Super Bowl lors des deux dernières saisons de la NFL.

Au total, McCoy a amassé 11 102 verges et 73 majeurs via des courses pendant sa brillante carrière. Il a également attrapé 518 passes pour 3 898 verges et 16 touchés.