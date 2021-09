Deux opérations mènent à la saisie de cinq armes à feu à Montréal

Cinq armes à feu, des stupéfiants et de l’argent comptant ont été saisis par les policiers de Montréal lors de deux opérations distinctes visant de présumés membres de gangs de rue, plus tôt ce mois-ci.

La plus récente opération a eu lieu jeudi dernier, à la suite de la fouille d’un véhicule ayant été intercepté dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Un revolver et un pistolet semi-automatique chargés ont été saisis et quatre suspects ont été arrêtés, soit Thyson Roodee Joseph, 18 ans, Luckendy Léon, 18 ans, Wadii Belabar, 21 ans, ainsi qu’un jeune homme d’âge mineur.

Le quatuor fait présentement face à un total de 24 chefs d’accusation.

Deux semaines avant cette intervention, trois perquisitions ont été effectuées par les enquêteurs de la Section du crime organisé du SPVM dans des appartements du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont-La Petite-Patrie.

De plus, les policiers ont saisi du crack, de la cocaïne, du GHB (drogue du viol) et du speed, de même que deux revolvers et un pistolet semi-automatique, ainsi qu’une somme de 35 000 $ en argent comptant.

La valeur de la drogue confisquée s’élève à plus de 130 000 $.

Deux suspects ont été épinglés lors de cette intervention, soit Jean-François Jeannotte, 43 ans, et Sacha Saleh-Soboh, 40 ans.

Jeannotte était connu des enquêteurs pour contrôler la vente de crack dans le secteur du Plateau-Mont-Royal.

Les deux individus épinglés font face à divers chefs d’accusation en matière de stupéfiants et de possession d’armes prohibées.

