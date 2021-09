Devenue asthmatique après avoir eu la COVID-19

Problèmes respiratoires, troubles cardiaques, insomnie, la vie de milliers de personnes affectées par la COVID longue au Québec est devenue un véritable enfer.

Constat troublant: la grande majorité des malades qui participent à une étude à l'Hôpital général de Montréal ont en moyenne 40 ans et sont principalement des femmes.

C’est le cas d’Isabelle Arseneau-Bruneau, 34 ans qui semble en parfaite santé, mais les apparences sont trompeuses.

Celle qui a contracté la COVID en mars 2020, est restée 48 heures à l’urgence, mais qui n’a pas été hospitalisée.

«Je suis restée couchée dans mon lit pendant deux semaines», raconte Isabelle Arseneau-Bruneau à TVA Nouvelles.

Elle souffre toujours de séquelles aujourd’hui.

«Je suis devenu asthmatique, tachycardique, ça veut dire que mon cœur bat beaucoup trop vite et de façon inapproprié, et j’ai encore une inflammation au niveau du cœur. Il y a donc de l’enflure au niveau et on a encore d’autres tests à faire», explique celle qui est chercheuse à l'Institut neurologique de Montréal.

«Ça peut vraiment avoir des conséquences sur la vie des gens. Ce n’est pas parce qu’on est pas des cas lourds qu’il n’y a pas de conséquences importantes sur la santé», insiste-t-elle.

Elle a finalement pu être vaccinée contre la COVID il y a 10 jours. Elle a dû attendre en raison de la condition de son cœur.

Si elle avait pu, elle aurait aimé être vaccinée avant, mais le vaccin n’était pas disponible à ce moment. Aujourd’hui, elle doit prendre plusieurs médicaments.

Sans sa participation à l'étude, elle n'aurait pas eu accès à une imagerie par résonnance magnétique avant 6 mois.

Elle s'inquiète pour les autres malades atteints par la COVID longue.

Isabelle Arseneau-Bruneau ne sait pas si un jour elle retrouvera la santé.