Élections fédérales: recomptage demandé par les conservateurs dans Trois-Rivières

Le candidat conservateur Yves Lévesque s'adresse à la justice dans l'espoir d'obtenir un nouveau dépouillement du vote du 20 septembre dans la circonscription de Trois-Rivières.

• À lire aussi: Le candidat bloquiste René Villemure remporte la circonscription de Trois-Rivières

• À lire aussi: Fédérales 2021: le suspens se prolonge à Trois-Rivières

Une requête à cet effet a été déposée par les avocats du Parti conservateur du Canada, jeudi après-midi, devant la Cour Supérieure. Elle sera entendue vendredi.

Seulement 92 votes séparent le conservateur du vainqueur dans Trois-Rivières, le bloquiste René Villemure.

Ce nombre est toutefois supérieur au plancher de 58 voix de différence nécessaire pour obtenir un recomptage automatique.

Des demandes de recomptage ont également été déposées par le Bloc québécois dans Brome-Missiquoi et par le Parti libéral du Canada dans Châteauguay-Lacolle.

Dans les deux cas, l'écart entre le vainqueur et le deuxième candidat ayant reçu le plus de votes est beaucoup plus grand que celui prévalant dans Trois-Rivières.

Si le nouveau dépouillement est accordé, ce sont en tout 59 333 bulletins qui devront être réexaminés un à un. De ce nombre, 1321 avaient été, d'emblée, jugés invalides lors du dépouillement initial le 20 septembre.

Comme l'affaire est maintenant judiciarisée, Yves Lévesque s'en est tenu à dire par communiqué «qu'après avoir consulté mon équipe de campagne, une équipe légale ainsi que les membres de la campagne nationale, nous avons décidé de demander un dépouillement judiciaire».

De son côté, le bloquiste René Villemure s'est limité à évoquer «sa confiance dans la direction du scrutin», en ajoutant que «la démocratie suit son cours».