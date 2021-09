Élections municipales: deux candidats à la mairie de Montréal s’unissent

À la traine dans les intentions de vote, les candidats à la mairie de Montréal Marc-Antoine Desjardins et Balarama Holness ont décidé de faire front commun pour incarner ensemble la troisième voie en vue des élections municipales du 7 novembre prochain.

Les deux hommes ont annoncé jeudi qu’ils s’unissent pour se mesurer à Projet Montréal, le parti de la mairesse sortante, Valérie Plante, et à Ensemble Montréal, la formation de Denis Coderre, qui tente un retour à l’hôtel de ville.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

M. Desjardins, chef de Ralliement pour Montréal, et M. Holness, chef de Mouvement Montréal, ont indiqué dans un communiqué, jeudi, que «cette décision illustre le pouvoir de combler les fossés, de réconcilier les différences et de maintenir l'esprit de collaboration, de communauté et d'acceptation qui caractérise Montréal».

Dans un récent sondage de la firme Léger réalisé pour le compte du quotidien «Le Devoir», Ensemble Montréal récoltait 37 % des intentions de vote, tout juste devant Projet Montréal (36 %). Mouvement Montréal et Ralliement pour Montréal étaient crédités respectivement que 8 % et 5 % d’appuis.