Effondrement du viaduc de la Concorde: des images qui choquent un témoin, quinze ans plus tard

Le 30 septembre 2006 à 12h30, par un beau samedi ensoleillé, une tragédie frappe le Québec. Le viaduc de la Concorde, qui surplombe l’autoroute 19 à Laval, s’effondre faisant cinq morts.

Ancien journaliste à TVA Nouvelles, Réjean Léveillé revenait du boulot et a été un des premiers citoyens à arriver sur les lieux de l’effondrement.

«J’arrive, je vois juste un mur de poussière, se souvient-il. Je vois un peu d’agitation et réalise qu’il n’y a plus de viaduc, il n’y en a juste plus, c’est effondré», a-t-il indiqué, en entrevue à LCN.

«Tu ne le réalises pas parce que tu te demandes c’est quoi cette poussière (...) tu ne peux pas penser une seconde que tu vas voir des véhicules en suspension, que tu vas voir un motocycliste coincé dans le béton, c’est invraisemblable, c’est surréel quand tu es sur place», a ajouté l’ancien journaliste.

Quinze ans plus tard, avec des sanglots dans la voix, il a dit avoir toujours de la «misère à regarder ces images-là.»

