Japon: après la retraite du champion Hakuho, la peur du «vide» au sommet du sumo

TOKYO, Japon | Un seul titan vous manque et tout est dépeuplé: la fin de la carrière du grand champion de sumo Hakuho, annoncée lundi, risque de porter un coup à la popularité de ce sport japonais, selon plusieurs spécialistes interrogés par l’AFP.

Le « yokozuna » (rang suprême du sumo), plus grand champion de l’histoire de ce sport traditionnel avec une pluie de records, dont celui de 45 tournois remportés, a décidé de jeter l’éponge à 36 ans en raison de blessures répétées au genou droit.

L’ascension de ce lutteur d’origine mongole et sa féroce rivalité avec son compatriote Asashoryu à la fin des années 2000 avaient contribué à un certain regain d’intérêt pour le sumo.

Hakuho était « un de ces athlètes qui transcendent leur sport », estime le commentateur de sumo John Gunning, comparant le champion à la légende du football Pelé ou à la vedette du basket Michael Jordan.

« Je ne vois personne qui pourrait combler le vide » laissé par son départ, renchérit Murray Johnson, commentateur sur la chaîne de télévision japonaise NHK World.

Rivalités au sommet

Un seul lutteur, Terunofuji, est désormais « yokozuna », et sa longévité au sommet est douteuse, car il vient seulement d’être promu à 29 ans, après une série de blessures aux genoux qui l’avait fait récemment redescendre à l’avant-dernière division du classement.

« Terunofuji est le seul à pouvoir endosser le rôle » de leader, « mais avec ses genoux combien de temps peut-il durer? Je serais surpris qu’il tienne plus de deux ans », déclare M. Johnson.

En vingt ans de carrière, Hakuho a battu quasiment tous les records du sumo. Mais au-delà de son palmarès inouï, ce sont traditionnellement les oppositions entre deux grands champions qui attirent les foules, note John Gunning.

Des affrontements entre les « yokozuna » Tanikaze et Onogawa au 18e siècle aux duels entre Hakuho et Asashoryu plus récemment, ces rivalités ont souvent été utilisées et parfois exagérées par les promoteurs du sumo pour attirer le chaland.

Après la retraite forcée d’Asashoryu en 2010, Hakuho a connu d’autres rivaux, comme les Mongols Harumafuji et Kakuryu ou le Japonais Kisenosato, mais aucun ne s’est réellement hissé à sa hauteur.

« Ce que les gens veulent, c’est que la crème de la crème s’affronte, tout le temps. Donc avec le départ de Hakuho et l’absence de rival de Terunofuji, il y aura une baisse d’intérêt », résume M. Gunning.

« Papys et mamies »

Il voit cependant de l’« espoir à l’horizon », en nommant par exemple le prometteur lutteur Hokuseiho, un géant de 2 mètres âgé de tout juste 19 ans que Hakuho a lui-même recruté, et qui pourrait être une graine de « yokozuna ».

Les lutteurs de l’élite actuelle du classement, en revanche, n’ont pas su profiter des nombreuses absences de Hakuho sur blessures depuis plusieurs années pour s’imposer.

« Tous les “ozeki” (le rang derrière celui de “yokozuna”, NDLR) sont faibles », lâche la journaliste spécialisée Shoko Sato, redoutant que le sumo ne se retrouve bientôt sans aucun « yokozuna », pour la première fois depuis une période de quelques mois en 1992-1993.

« Les genoux de Terunofuji sont en si mauvais état que je ne pense pas qu’il sera là longtemps. Je suis inquiète que l’intérêt pour le sumo décline peu à peu », estime également Shoko Sato.

« La mort prématurée du sumo a déjà été annoncée d’innombrables fois », tempère toutefois John Gunning, qui pense qu’au final, ce sport s’en remettra cette fois encore.

La pandémie, qui a forcé les organisateurs à tenir les tournois devant un nombre de spectateurs réduit, à huis clos, ou tout bonnement à les annuler, complique l’évaluation de la popularité actuelle du sumo.

Les instances de cette discipline tentent par ailleurs depuis des années d’élargir son audience traditionnellement âgée à de plus jeunes admirateurs. Internet a aussi permis à des aficionados du monde entier de suivre le sumo à distance.

« Tout le monde dit que quand on regarde le public du sumo, on ne voit que des papys et des mamies », s’amuse Murray Johnson. « C’est peut-être vrai, mais il y aura (toujours) d’autres papys et mamies ».

