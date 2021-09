«Je n’ai pas été enterrée, mais je suis morte. Ils m’ont tuée, ils ont tué mon âme»

Une survivante des pensionnats autochtones s’est livrée dans une longue en entrevue avec Mario Dumont jeudi au cours de laquelle elle a raconté les sévices épouvantables qu’elle a vécus aux mains des religieux, qui même si elle est encore vivante aujourd’hui, «ont tués son âme».

Anne Rock, qui a aujourd’hui 61 ans, est entrée au pensionnat Mani-utenam sur la Côte-Nord, alors qu’elle avait 5 ans.

«Quand je ferme les yeux, je me souviens qu’à l’âge de 4 ans je suis avec ma mère, mon père, ma famille. On est à Labrador City, on est bien, je suis bien entourée, je revois beaucoup d’amour», commence Mme Rock.

Du jours au lendemain un déchirement se produit. Elle, ainsi que ses frères et sœurs se font arracher à leur famille et se retrouvent au pensionnat.

La petite fille se retrouve dans un dortoir, la nuit, sans comprendre ce qu’elle y fait avec des dizaines d’autres enfants.

«Je me réveille dans une grande maison, un grand dortoir. Il y a des femmes qui sont habillées tout en noir, moi je ne vois que le visage. Je me demande qui elles sont, mais personne ne m’explique», se souvient-elle.

Anne Rock | capture d'écran TVA Nouvelles

Où sont ses parents? Combien de temps elle y restera? Elle n’en sait rien.

«C’est un cauchemar. [...] J’entends des enfants qui ont le même âge que moi pleurer. Je pleure aussi, je suis sous les couvertures, bien ''abrillée'', je me demande ce que je fais ici.»

Classés par sexe et par âge, elle ne sait pas où son ses autres frères et sœurs, sauf sa petite sœur qui est dans le même dortoir.

«Je l’entends pleurer, mais je ne peux pas aller la consoler», se remémore l’Innue.

Comme tous les enfants des Premières Nations qui entraient au pensionnat, leur vrai nom est effacé et elle se fait attribuer un numéro : le 11. Chiffre qui encore aujourd’hui résonne en elle « je me dis que c’est moi».

Forcé à manger son vomi

Abus sexuels, sévices psychologiques, Anne Rock revient sur l’enfer qu’elle a vécu.

«J’ai passé sept ans sans être capable de parler ma langue, à toujours faire ce qu’ils me demandaient de faire.»

Dans les sévices du quotidien, elle se souvient des religieuses qui la forçaient à manger toute son assiette, même si elle n’aimait pas la nourriture, jusqu’à en vomir.

«Moi la nourriture... c’étaient des patates et des navets, je déteste le navet. J’avais un verre de lait, il y avait une religieuse à côté de moi pour que je finisse de manger. Si je ne mangeais pas, c’était une punition. Desfois ça sortait, quand tu manges ce que tu n’aimes pas, bien fallait que tu ravales. J’ai mangé mon vomi.»

Abus sexuels

En plus de la maltraitance, la fillette a aussi subi des abus sexuels d’un prêtre qui agissait comme le cordonnier du pensionnat.

«Je suis petite, je vais amener mes souliers. Je ne vois que la taille du cordonnier, il me dit d’avancer pour lui donner mes souliers... L’abus sexuel s’est passé là», se remémore-t-elle.

Elle est convaincue que les religieuses responsables savaient très bien ce qui se passait avec le cordonnier, il était réputé comme le plus grand abuseur de l’endroit.

«On a trouvé 250 enfants, on les a enterrés. Moi je n’ai pas été enterrée, mais je suis morte. Ils m’ont tuée, ils ont tué mon âme», livre Anne Rock.

Si elle a réussi à survivre, plusieurs de ses amies du pensionnat se sont suicidées.

«J’ai une photo de mes amies pensionnaires de mon âge. Sur cette photo on est peut-être 15-20, il y en a 10 qui se sont suicidées. Moi, je ne me suis pas suicidées, mais je suis morte quand même.»

Alcoolisme et toxicomanie

Le chemin d’Anne Rock n’a pas été pour autant de tout repos. Aux prises avec des problèmes d’alcoolisme et de toxicomanie, elle a connu des années difficiles.

«Quand je suis sortie du pensionnat je n’avais pas d’identité. Je ne voulais pas être une indienne, une première nation, je détestais mon être. J’entendais l’histoire du Canada qu’on m’enseignait, qu’on était des sauvages qu’on tuait les prêtres et qu’on scalpait tout le monde. Je ne voulais plus être. Je n’avais plus aucune identité. Je voulais être une blanche, comme les autres, mais même là....»

Si la femme a également pensé à s’enlever la vie, elle a joint le mouvement des Alcooliques anonymes à 29 ans, elle a participé à des cérémonies, et des enseignements sur son identité véritable.

C’est finalement lorsqu’elle accepté qu’elle était une première nation qu’elle a senti qu’une nouvelle vie s’ouvrait devant elle. Elle a complété ses études universitaires, et est devenue intervenante dans le milieu de la toxicomanie.

Elle souhaite dire aux autres femmes comme elle qu’il est possible de vivre et d’être bien.

«Je transmet aujourd’hui l’amour à mes 10 petits enfants, l’amour que je n’ai jamais eu pendant 7 ans.»

Pas de pardon

Si Mme Rock vit dans la vérité et souhaite raconter son histoire, elle est encore loin de pardonner tout le mal qui lui a été fait.

«Je suis rendue à la vérité, mais pas à la réconciliation. Qu’ils s’excusent ou pas, ça ne change rien. Je ne veux pas d’excuses, je veux que les Premières Nations disent et partagent leurs blessures.»

***Voyez son entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus. ***