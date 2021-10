Le ciel me tombe sur la tête à cause d’un cancer

J’ai 46 ans et je gérais une petite entreprise qui fonctionnait bien quand on m’a diagnostiqué un cancer du sein en 2019. Le choc fut dur à encaisser pour moi qui avais toujours pris soin de ma santé. Je me sens comme une maltraitée de la vie à cause de ça ! Heureusement que ma fille de 15 ans est mature pour son âge. Je ne peux pas en dire autant de mon conjoint qui en a profité pour me quitter, sous prétexte que la maladie, il ne se sent pas bien avec ça !

Malgré la pandémie, j’ai reçu les traitements de chimio prévus à mon protocole. Les choses se sont correctement déroulées, si je fais abstraction de ma grande fatigue, doublée de l’insécurité de me retrouver seule au monde avec ma fille après le départ de mon chum. Mais je suis passée au travers de cette première étape. Surtout que quelques amies m’ont prise sous leur aile et que ma fille s’est révélée une excellente accompagnatrice.

Tout allait pour le mieux et j’avais repris totalement mes activités professionnelles quand, il y a deux semaines lors d’un examen de routine, on m’a détecté une récidive. Pourquoi moi encore une fois ? Qu’est-ce que le ciel a contre moi ? Qu’est-ce que j’ai fait pour qu’on me malmène de la sorte ? Je ne le mérite pas il me semble !

Je refuse d’entreprendre un autre protocole de chimio comme me le propose mon oncologue. Je ne me résigne pas non plus, comme je l’avais fait la première fois, à laisser à quelqu’un d’autre pendant plusieurs semaines la gérance de mon entreprise, même si mon assistante a bien joué ce rôle, et même si ma fille m’encourage beaucoup à lâcher du lest pour guérir enfin de cette maudite maladie.

Le pire de l’affaire, c’est qu’on m’informe cette fois de l’obligation de l’ablation des seins ainsi que d’une reconstruction mammaire. Qu’est-ce que je dois faire pour ne pas me tromper dans ma décision, alors qu’on m’a moi-même trompée en me disant que j’étais guérie de mon premier cancer ? À qui me fier désormais ? En même temps que j’ai besoin d’elle, je ne veux pas non plus accabler ma fille avec ma maladie, elle qui recommence une année scolaire.

Une femme pas comme une autre

Quand on a une fille comme la vôtre, il ne faut surtout pas hésiter à se laisser aider par elle. Tout comme vous devriez faire confiance à votre assistante en affaires. Ce n’est jamais drôle de se trouver en position de demande, mais dans des cas comme le vôtre, il faut savoir déléguer, puisque vous aviez pris soin, à ce qu’il semble, de bien choisir cette personne.

Je n’ai pas de compétences en médecine, mais je sais que de plus en plus dans les hôpitaux, on offre un suivi par des bénévoles, aux personnes atteintes de cancer. Vérifiez dans le vôtre si ça existe. De plus dans votre cas, la Fondation du cancer du sein est très active pour vous apporter du soutien à toutes les étapes de votre processus.