L'ONF a sa «Jean-Marc Chaput de la diversité»

L’embauche de Rachel Décoste par l’ONF soulève l’inquiétude de nombreux créateurs et l’indignation de plusieurs chroniqueurs.

La plupart des Québécois entendent pour la première fois parler de cette femme qui fait grand état du très petit rôle qu’elle a joué dans l’équipe de Barack Obama en campagne pour la présidence des États-Unis. Cette motivatrice, que j’appellerais la « Jean-Marc Chaput de la diversité », n’a fait que quelques brèves apparitions dans des États américains où le vote noir pouvait être décisif.

Militante et activiste, Madame Décoste a participé à titre professionnel à la lutte pour la sauvegarde de l’hôpital Montfort. C’est une « fan finie » de la chanteuse Whitney Houston pour qui elle a créé un site web en 1996. Diplômée en informatique, influenceuse et conférencière, Rachel Décoste a servi plusieurs causes dont elle s’est ensuite bien servie dans son ascension professionnelle.

UN TITRE ÉNIGMATIQUE

Son titre à l’ONF est aussi ronflant et aussi énigmatique que son curriculum. Depuis lundi, Rachel Décoste est directrice « Diversité, équité et inclusion » de l’Office national du film. Elle relève directement de Claude Joli-Cœur, président de l’ONF et commissaire à la cinématographie du Canada, titre plutôt vide de sens depuis la création de Téléfilm et du Fonds des médias.

Depuis les 82 ans qu’existe l’ONF, on s’est parfois mépris sur son rôle. John Grierson, le documentariste britannique qui l’a créé, était un spécialiste de la propagande. Il concevait le cinéma comme un moyen de changement social, ce qui n’est pas faux, et s’intéressait beaucoup aux minorités ethniques et aux Autochtones. Installé d’abord à Ottawa, l’ONF fut le porte-voix du Parlement. Il soutint la conscription et les obligations de la victoire, et produisit des actualités plus ou moins objectives, diffusées dans tous les cinémas du pays et à l’étranger.

Après son installation à Montréal en 1957, l’Office, sous l’œil inquiet d’Ottawa, se para rapidement d’un masque québécois. Toute une génération de jeunes cinéastes s’en firent un tremplin pour réaliser des films personnels n’ayant rien à voir avec le mandat de l’ONF ou, pire encore, des films qui prônaient plus ou moins subtilement l’affirmation identitaire du Québec. Ses cinéastes les plus talentueux finirent par quitter l’ONF pour poursuivre une carrière dans de petites sociétés privées.

UN NOUVEAU SOUFFLE

L’ONF entra alors dans une longue période de dormance durant laquelle on imagina pour lui les solutions les plus diverses : le démanteler, le transformer en école ou en laboratoire expérimental, en faire une simple société de distribution ou le laisser continuer une existence incertaine jusqu’à ce que le hasard ou les circonstances décident de son avenir.

L’ONF a fini par trouver un nouveau souffle grâce au réveil autochtone et aux bruits croissants des minorités. Dès 1968, inspiré par Jean Chrétien, alors ministre des Affaires amérindiennes, l’ONF créa un programme de formation destiné aux cinéastes autochtones. Son répertoire actuel compte 146 réalisateurs autochtones.

Les années glorieuses de Norman McLaren et du cinéma direct ne constituent donc qu’un hiatus dans l’histoire de l’ONF, qui ne fut toujours qu’une agence gouvernementale. Il reste donc fidèle à ses origines en étant la cheville ouvrière de la politique multiculturelle d’Ottawa.

Il faut seulement souhaiter que Madame Décoste montre dans sa mission à l’ONF plus de jugement qu’elle n’en a montré lorsque le conseil scolaire ontarien a brûlé des milliers de livres. Surtout que la pellicule cinématographique est hautement inflammable et qu’il suffit d’un clic pour faire disparaître une œuvre sur support numérique !