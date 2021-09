Longueuil: un nouveau centre de distribution de 40 millions $ pour Germain Larivière

Le détaillant Germain Larivière va disposer dès le printemps 2022 d’un nouveau centre de distribution de 40 millions $ à Longueuil.

Germain Larivière s’est associé au développeur immobilier Groupe Montoni pour construire le bâtiment de 260 000 pieds carrés, qui sera détenu à parts égales par les deux partenaires.

PHOTO COURTOISIE

Montoni va aménager l’immeuble sur le boulevard Marie-Victorin – derrière les installations de Lumenpulse –, et on vise une certification LEED v4. On espère ainsi générer des économies d’eau de près de 35 % et d’énergie de plus de 30 %, en plus de réduire les émissions de GES de 40 %.

Le détaillant a indiqué qu’il va pouvoir, avec les nouvelles installations, augmenter sa capacité d’inventaire de près de moitié afin de poursuivre son expansion. Des espaces à bureaux seront aussi aménagés sur le site.

PHOTO COURTOISIE

«Ce modèle de partenariat permet à Germain Larivière de devenir propriétaire de leur bâtisse. C'est toujours gratifiant d'accompagner nos clients dans leur croissance et de participer à un nouveau jalon de leur histoire. Nos terrains de Longueuil, voisins du siège social de Lumenpulse, offrent une vitrine de choix aux entreprises qui s'y établissent. C'était une localisation idéale pour notre partenaire», a indiqué jeudi Dario Montoni, président du Groupe Montoni, dans un communiqué.

«Nous sommes enchantés de nous associer au Groupe Montoni pour bâtir notre nouveau centre de distribution qui vise à soutenir notre croissance. Avec cet investissement et en poursuivant à miser sur les produits québécois, nous continuons à créer des emplois ici», a indiqué de son côté le président de Germain Larivière, Jean Larivière.