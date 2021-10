Mario Pelchat inaugure sa salle de spectacles

Mario Pelchat possède maintenant sa propre salle de spectacles pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes, en plein cœur de son vignoble, à Saint-Joseph-du-Lac.

Le chanteur de 57 ans a procédé à son inauguration, jeudi soir, à l’occasion du lancement officiel de son nouvel album, Comme au premier rendez-vous, qui marque ses 40 ans de carrière.

Il a interprété une dizaine de titres de cet album, qui est sur le marché depuis le 24 septembre. Adossée à la boutique du Domaine Pelchat Lamaître-Auger, la salle de spectacles permettra à Mario Pelchat d’offrir la dégustation de ses vins et un concert à ses visiteurs, en été.

« Je veux que les gens viennent en autobus et qu’on leur fasse vivre une expérience du vignoble. Ils vont pouvoir visiter, il y a une terrasse sur laquelle on va pouvoir manger et on va pouvoir faire des shows, en semaine, l’après-midi », explique-t-il.

Dans son domaine, il ne veut pas chanter le soir.

« Je ne veux pas faire du bruit et c’est fatigant. De plus en plus, le public qui s’intéresse à ce que je fais prend de l’âge. Il aime ça, les shows en après-midi, les musiciens aussi. À 17 h ou 18 h, c’est fini. Nous sommes libres de notre soirée. »

« Un grand accomplissement »

Dans un long entretien accordé au Journal qui sera publié samedi, dans le cahier Weekend, Mario Pelchat revient sur les grands moments d’une glorieuse carrière qui s’étend sur quatre décennies.

« Chanter, c’était mon destin », affirme l’artiste, qui se souvient avoir commencé très jeune à donner des spectacles improvisés devant des membres de sa famille.

Plus tard, fort des nombreux succès de son répertoire, il s’est produit partout au Québec, en Europe et jusqu’au Liban.

Outre ses exploits dans l’industrie musicale, l’achat de son vignoble avec son épouse, Claire Lemaître-Auger, constitue, à ses yeux, « un grand accomplissement ».

« À défaut d’avoir des enfants, il fallait qu’on trouve un projet dans lequel on se reconnaissait et [auquel on] s’identifiait tous les deux, Claire et moi », confie-t-il.