Embiid fustige le «manque de respect» de Simmons qui veut quitter les Sixers

NEW YORK | Le Camerounais Joel Embiid, vedette des 76ers de Philadelphie, a reproché jeudi au meneur Ben Simmons de «manquer de respect» à leurs coéquipiers, alors que l’Australien veut quitter le club et tente de forcer un échange.

• À lire aussi: Ben Simmons ne veut plus rien savoir des 76ers

«La situation est décevante, c’est limite un manque de respect pour tous les gars qui se battent dans l’équipe comme si leur vie en dépendait», a déclaré Embiid lors d’une rencontre avec les médias.

Il réagissait notamment au fait que Simmons ne voulait plus jouer à ses côtés, estimant que leur association avait fait son temps et que de toute façon l’équipe a été construite autour d’Embiid sans que cela convienne à son style de jeu, selon des propos rapportés par le site The Athletic.

«Notre équipe s’est construite en fonction des besoins, dont les siens. Par exemple, nous nous sommes débarrassés de Jimmy (Butler, parti à Miami en 2019), et je pense que c’était une erreur, juste pour que Simmons soit assuré d’avoir plus souvent le ballon dans ses mains, raison pour laquelle aussi nous avons alors engagé (l’ailier) Al Horford. C’est donc surprenant» d’entendre ces arguments, a-t-il dit.

La situation entre Simmons, 25 ans et trois fois sélectionné pour le All-Star Game, et les Sixers, qui ont répété vouloir le conserver ces derniers jours, est au point mort. Sous contrat pour encore quatre saisons, il a d’ailleurs refusé de se présenter au stage d’entraînement de présaison.

Les relations se sont tendues depuis l’élimination en demi-finale de conférence Est des derniers play-offs par Atlanta. Lors du match N.7, décisif, la mauvaise production offensive de l’Australien avait été pointée du doigt, l’entraîneur Doc Rivers se demandant alors s’il pouvait être un meneur de jeu capable de faire gagner un championnat.

Si Embiid avait ces derniers jours exprimé son souhait de voir Simmons rester dans l’équipe, il a dit vouloir à présent se consacrer sur ceux qui la composent à ses côtés. «Nous sommes meilleurs avec lui, il n’y a aucun doute là-dessus, et nous espérons toujours qu’il change d’avis, mais je dois en quelque sorte aux gars de nous concentrer su nous mêmes».