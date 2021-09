Santé et sécurité au travail: la réforme de Québec adoptée

Le gouvernement Legault a fait adopter jeudi sa controversée réforme du régime de santé et sécurité au travail, dont l’ancienne version datait de plusieurs décennies, même si les trois partis d’opposition ont voté contre.

Malgré la main tendue du ministre du Travail, Jean Boulet, ses opposants ont souligné d’importantes lacunes au projet de loi, malgré les nombreuses modifications qui y ont été apportées au fil des travaux parlementaires.

Majoritaire au Salon bleu, la Coalition avenir Québec pouvait tout de même procéder à son adoption.

«Cette réforme, on l’a fait d’abord et avant tout pour les travailleurs et travailleuses, s’est félicité le ministre Jean Boulet, sur Twitter. Il s’agit d’une réforme en profondeur, qui n’a pas été faite en 40 ans. Aujourd’hui, on peut réellement dire que le Québec redevient un leader en santé et sécurité au travail.»

Un projet de loi insuffisant

Jeudi, des syndicats et représentants de groupes civils ont encore une fois dénoncé la réforme qu’ils jugent «sexiste» puisqu’elle couvrira davantage d’hommes que de femmes selon leur analyse partagée dans plusieurs médias.

Dans un communiqué publié la veille, les grandes centrales syndicales du Québec ont dit avoir travaillé de «bonne foi à tous les travaux visant à améliorer la santé et sécurité des travailleurs», mais que «ce qui est sur la table étant nettement insuffisant».

Le projet de loi colossal présenté par le ministre Jean Boulet visait à réformer deux lois phares datant de 1979 et de 1985, l’une en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles et l’autre en matière de santé et sécurité du travail.