Un fossile de Miguasha pourrait nous renseigner sur l’origine de la vie complexe

Un fossile datant de 375 millions d’années trouvé à Miguasha, en Gaspésie, pourrait nous renseigner sur l’origine des premières formes de vie complexes.

«C’est une découverte importante parce qu’elle révèle l’existence d’une nouvelle espèce», explique Richard Cloutier, professeur à l’Université du Québec à Rimouski et coauteur d’un article paru vendredi dernier dans Scientific Reports.

Faisant partie du groupe des cténophores, dont on retrouve des descendants encore aujourd’hui dans l’estuaire du Saint-Laurent, l’organisme fossilisé date de la période du Dévonien, durant laquelle les poissons étaient rois et maîtres dans les océans.

À Miguasha, qui était alors en plein milieu des tropiques, l’animal se déplaçait en faisant osciller son corps à la façon d’une méduse et se nourrissait de planctons. On ignore s’il se tenait plutôt dans les fonds marins ou près de la surface.

Photo courtoisie, Richard Cloutier

Une première au Québec

C’est la première fois qu’on identifie un tel organisme au parc national de Miguasha, où on mène des fouilles depuis 1880. On n’en connaît qu’un seul autre représentant dans tout le Canada. Dans le monde, on compte moins d’une dizaine d’espèces fossiles similaires.

C’est en 2017 que la responsable des collections du site gaspésien, Johanne Kerr, rapporte au paléontologue le fossile représentant une sorte de galette à surface vrillée, un peu plus petit qu’une rondelle de hockey, qui vient d’être déposé à son bureau. Ce fossile l’intrigue car il semble atypique par rapport aux milliers de fossiles de ce site patrimonial de l’UNESCO.

Il consulte quelques collègues et va de surprise en surprise jusqu’à un congrès d’experts qui s'est tenu en Chine en 2019 et où un collègue suisse, Christian Klug, a confirmé l’importance du fossile.

«Les premiers organismes qui ont évolué après les unicellulaires font partie de trois groupes: les éponges, les méduses et les cténophores. C’est là que notre découverte est la plus intéressante. Elle nous aide à comprendre les origines de la vie multicellulaire», dit ce Montréalais d’origine qui fréquente Miguasha depuis 40 ans.

Il est surprenant de trouver un fossile si bien conservé car le corps de cet animal est mou et facilement dégradable. «Cette découverte est le résultat d’une chance extraordinaire», lance le chercheur.