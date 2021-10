Une logistique à apprivoiser

L’augmentation de la capacité maximale dans les grands amphithéâtres pourrait causer des longs temps d’attente à l’entrée en raison du passeport vaccinal. Autant du côté du Centre Bell à Montréal que du Centre Vidéotron à Québec, on ne croit toutefois pas que ce sera un enjeu majeur tant et aussi longtemps que la population collaborera.

« On est déjà bien rodés, mentionne le vice-président principal affaires publiques et communications du Canadien, Paul Wilson. On a un personnel super efficace et je ne crois pas que ce sera un enjeu. C’est évident qu’idéalement, on va demander aux gens de se présenter plus tôt à l’amphithéâtre mais je pense que ça se fait déjà naturellement. C’est déjà ancré dans la culture populaire. »

Même son de cloche de l’autre côté de l’autoroute 20.

« Pour les activités sportives au Centre Vidéotron, on demande aux gens de ne pas se présenter 15 ou 20 minutes avant le début de l’événement, résume le chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor, Martin Tremblay. C’est certain que l’entrée dans le stade sera plus longue mais on fait confiance aux gens. Nous avons ajouté du personnel et notre expérience de l’an dernier lors de la présentation de matchs de la Coupe du Président fera en sorte qu’on va s’assurer du bon déroulement. »

PAS DE DÉLAI

Du côté du CF Montréal, les portes ouvriront deux heures avant le début des matchs afin de laisser le temps à tous les spectateurs d’atteindre leur siège avant le premier coup de sifflet.

« On met le passeport vaccinal en place depuis le 11 septembre et ça se passe super bien, il n’y a pas de délai », mentionne le responsable des communications de l’équipe Patrick Vallée. Jusqu’à maintenant, et ce, jusqu’au 8 octobre, le Stade Saputo peut accueillir un maximum de 13 500 spectateurs. La capacité maximale du domicile du CF Montréal est de 19 619.

Avec la collaboration de Dave Lévesque

« Maintenant, ce qu’on comprend, c’est que seulement les gens qui sont doublement vaccinés pourront venir à nos événements. C’est parfait. Maintenant, ce sera peut-être un encouragement supplémentaire aux gens d’aller se faire vacciner. De notre côté, ça rend notre gestion plus simple. »

– le président du groupe GYM, Yvon Michel.

« Nous sommes évidemment très heureux de la décision du gouvernement nous permettant d’opérer à nouveau à pleine capacité. Il va sans dire que cela représente une excellente nouvelle pour l’ensemble des industries de la culture, du divertissement et du sport qui ont été touchées durement par la pandémie. Nous avons très hâte de retrouver les spectateurs dans nos salles et nous nous assurerons de maintenir des standards d’excellence en termes de mesures sanitaires afin d’assurer un retour à la normale en sécurité. »

– la présidente, Sports et divertissement du Groupe CH, France Margaret Bélanger.

« Avec la bonne nouvelle qu’on vient d’avoir, on souhaite que nos spectateurs vont revenir dans nos arénas en grand nombre pour encourager les joueurs. Ce qui est intéressant pour eux, c’est de savoir que ce sera fait dans un environnement des plus sécuritaire. »

– le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau.