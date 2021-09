Vaccination des 5 à 11 ans: Québec fait miroiter la fin du masque obligatoire dans les lieux publics

La fin du masque obligatoire dans les lieux publics «pourrait» coïncider avec la vaccination des enfants de 5 à 11 ans.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a précisé jeudi que la couverture vaccinale des jeunes du primaire aurait un impact important sur la contamination.

L’obligation de porter un couvre-visage dans les lieux publics «pourrait être révisée [...] mais au moment où on en saura plus sur la vaccination des plus jeunes, notamment des 5 à 11 ans», a-t-il ajouté.

Si le vaccin est homologué et que Santé Canada donne son feu vert, Québec serait prêt à vacciner les petits Québécois âgés de 5 à 11 ans à compter de la fin octobre ou du début novembre. À l’heure actuelle, la majorité des éclosions sont répertoriées dans les écoles primaires.

Le Dr Horacio Arruda n’a toutefois pas encore fixé d’objectif pour la vaccination des plus jeunes. «On n'associe pas une couverture vaccinale à “on enlève le masque”, a-t-il prévenu. Il faut regarder l'effet épidémiologique, c'est beaucoup plus complexe, comme analyse. Peut-être qu'on aurait des couvertures à 80% ou à 64%, puis on serait capables d'enlever le masque pareil, parce que la situation serait sous contrôle en termes de transmission. Je pense que je ne peux pas vous donner un chiffre magique», a-t-il précisé.

