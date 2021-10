Assouplissements des mesures: les bars laissés pour compte, selon l’UTBQ

Si des assouplissements aux mesures sanitaires ont été annoncés jeudi pour les salles de spectacle et certains événements sportifs, aucune décision n’a encore été rendue concernant la capacité d’accueil dans les bars du Québec, ce qui suscite le mécontentement des tenanciers.

L’Union des Tenanciers de Bars du Québec (UTBQ) et la Corporation des Propriétaires de Bars, Brasserie et Tavernes du Québec (CPBBTQ) ont fait part de leur ras-le-bol au lendemain de l’annonce du gouvernement Legault, qui a levé la limite de spectateurs présents lors d’événements sportifs non amateurs et culturels dès le 8 octobre prochain.

«Si c’est bon pour le Centre Bell, ça devrait être bon pour les tenanciers de bar aussi, parce que nous aussi on souffre avec la pandémie», a indiqué vendredi en entrevue à l’Agence QMI Peter Sergakis, président de l’Union des Tenanciers de Bars du Québec.

Les deux organisations ont notamment reproché à Québec de n’avoir rien fait pour les bars, qui sont encore à 50 % de leur capacité d’accueil dans leurs établissements et doivent cesser de vendre de l’alcool dès 1h du matin.

«On veut que [le gouvernement] nous donne aussi la permission d’ouvrir à 100 % de la capacité à l’intérieur comme il donne au Centre Bell», a expliqué M. Sergakis.

Seules les personnes pleinement vaccinées pourront profiter des assouplissements et devront garder le masque lors de l’événement. Ils pourront cependant retirer leur masque pour manger ou boire.

«Qu’y-a-t-il alors de différent avec les clients d’un bar, obligatoirement assis rappelons-le, qui retirent leur masque seulement lorsqu’ils consomment une boisson: AUCUNE», ont avancé l’UTBQ et la CPBBTQ par voie de communiqué.

Le président de l’UTBQ a précisé qu’il avait envoyé une lettre au gouvernement juste après son annonce, mais qu’il n’avait encore reçu aucune réponse vendredi soir.

«On est déçu du gouvernement Legault, il faut qu’il pense à tout le monde», a-t-il insisté.