EMOND CÔTÉ, Lise



Elle nous a quittés le 27 septembre 2021, à l'âge de 82 ans. Elle était l'épouse de feu M. Eugène Côté, demeurant à Roxton Pond et autrefois de St-Liboire.Elle laisse de tendres souvenirs à ses enfants: Robert (Manon Roy), François (Nathalie Lussier), Brigitte (Alain Duhamel), à ses petits-enfants: David Côté (Nisreen Kapasi), Sébastien Côté, Sandra Côté (Manu Carpentier), Kevin Côté (Lucie Marcotte), Jessica Côté (Gabriel Metcalfe) et Bianca Côté, Cédrik Duhamel, Roxane Duhamel et Binjamin Duhamel (Jennifer Larose Borduas), à ses arrière-petits-enfants adorés: Moana, Xavier, Loïc, Mahéva, Félix, Sam, Zachary, Alexis, William, Nolann, Malek, Liam, Zach, Maxence et August, à la mère de Nolann et Malek, Audrey Desmarais, et au père de Liam, Zach et Maxence, Antony Gravel.Elle laisse également dans le deuil Steve René et ses enfants Coralie et Florence de même que ses neveux, nièces, autres parents et amis.Les arrangements funéraires ont été confiés au470, RUE DUFFERIN, GRANBY J2G 9G2Tél: 450-372-4498 / Téléc.: 450-372-2738 / complexe@girardot-menard.comLa famille vous accueillera le dimanche 3 octobre de midi à 15h30, au salon du complexe, en rotation avec un maximum de 50 personnes. La célébration en mémoire à sa vie se tiendra ce même dimanche à 16h en la chapelle du complexe. Toutefois, si vous souhaitez assister à la cérémonie dans le confort de votre foyer, celle-ci sera accessible en webdiffusion, en direct ou en différé via le lien suivant:En guise de sympathie, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié. Des formulaires de dons sont disponibles au complexe ou directement via le www.coeuretavc.ca