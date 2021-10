Comment arriver à aimer ma belle-fille?

Je suis veuve, mère de deux enfants, et grand-mère de six petits-enfants. Au décès de mon mari, je me suis retrouvée seule avec une fille de 14 ans et un fils de 16. Ma fille du genre aventurier m’a fait ramer, mais à 25 ans elle a rencontré un garçon solide et sa vie a pris un cours plus rangé. Ils ont eu quatre enfants et j’adore mon gendre.

Mon fils, lui, a toujours été discipliné. Il a pris soin de moi jusqu’à ce qu’il rencontre une fille dont il est tombé amoureux à 32 ans. J’ai alors perdu mon roc et ce fut difficile à avaler. Ça fait cinq ans qu’ils sont ensemble et malgré les deux enfants adorables qu’elle a mis au monde, je ne réussis pas à aimer ma bru. Et je sens dans ma chair que c’est réciproque, même si mon fils m’assure du contraire et qu’il refuse d’intervenir pour inciter sa femme à manifester plus de chaleur à mon endroit. Ah, si c’était aussi simple qu’avec mon gendre !

Maman poule

C’est plus simple avec votre gendre parce qu’il n’y a aucune compétition entre vous, alors qu’entre vous et votre bru, il y a ce fils tant aimé que vous êtes obligée de partager avec elle. Et ça, c’est dur sur l’ego d’une maman poule. Si votre fils vous assure que sa femme vous apprécie, pourquoi ne pas jouer le jeu du rapprochement pour le tester ? Il n’y a rien comme de manifester de l’intérêt pour quelqu’un, pour obtenir une réponse positive.