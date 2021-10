Élection municipale: après la fusion des partis, la grogne

La fusion entre Ralliement pour Montréal et Mouvement Montréal ne fait pas que des heureux. Plusieurs candidats auraient quitté le bateau, au lendemain de l’annonce.

«Si je suis retourné sur la scène municipale, c’était pour améliorer la démocratie à Montréal. Et là, on se retrouve soudainement avec une décision des chefs sans consultation», a reproché Jean-François Cloutier, qui a appris la fusion de son parti le matin même de l’annonce.

Lui-même avait initialement fondé le parti Équité Montréal, au début de l’année, pour se présenter à la mairie de Montréal. À l’été, il avait accepté de se joindre à Ralliement pour Montréal afin de «proposer une 3e voie crédible et pertinente».

Jeudi, Marc-Antoine-Desjardins, chef de Ralliement pour Montréal avait annoncé qu’il retirerait sa candidature à la mairie de Montréal pour s’allier à Balarama Holness, chef de Mouvement Montréal. Vendredi Ralliement pour Montréal n’était plus enregistré auprès d’Élection Montréal.

Avant l’annonce de la fusion, les deux chefs avaient des opinions divergentes sur plusieurs enjeux, notamment en matière de langue. M. Holness souhaitait faire de Montréal une ville bilingue, alors que pour M. Desjardins, la langue française devait être valorisée.

Le contraste était également marqué entre les deux sur le plan de la sécurité publique, alors que le premier souhaitait un définancement de la police et que le second valorisait plutôt le travail du Service de police de la Ville de Montréal.

M. Cloutier ne semble pas être le seul à avoir fait ce choix. Jeudi, au moment de la fusion, Mouvement Montréal et Ralliement pour Montréal comptaient respectivement 43 et 17 candidats officiellement inscrits. Vendredi, moins de deux heures avant la date limite du dépôt des candidatures, Élection Montréal n’en dénombrait plus que 54. Au total, 103 sièges seront disponibles lors des élections.

M. Cloutier avait été candidat municipal sous Gérald Tremblay, puis avec le parti local Équipe Dauphin Lachine. En 2017, il s’était également présenté sous la bannière de Denis Coderre.

Cette fois, c’est une fin de parcours pour lui.

«On a songé à continuer, mais c’est un trop lourd fardeau d’avoir une équipe indépendante. Ça serait trop demander en si peu de temps», a-t-il expliqué, en se disant déçu de la situation.