Le tunnel La Fontaine complètement fermé vers Montréal ce week-end

Un tronçon de l’autoroute 40 entre les changeurs des Laurentides et Décarie et le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en direction de Montréal seront complètement fermés par des entraves majeures durant la fin de semaine.

• À lire aussi - Transports en commun: tarifs réduits et flexibles à compter de décembre

La fermeture du tunnel induira des conditions de circulation difficiles, prévient le ministère des Transports, qui invite les usagers de la Rive-Sud à utiliser d’autres traversées, notamment le pont Jacques-Cartier, pour rallier Montréal.

Les autoroutes 20 et 25 en direction de Montréal seront donc fermées entre la sortie 90 et l’entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est, et ce, de samedi 0 h 30 à lundi 5 h, alors que les entrées à ce tronçon seront fermées dès vendredi à 23 h 30.

Les autoroutes 20 et 25 en direction de la Rive-Sud connaîtront une fermeture partielle entre la sortie 3 et la route 132, incluant le tunnel La Fontaine. La fermeture sera en vigueur de vendredi 21 h à lundi 5 h.

L’autoroute 40 en direction ouest sera fermée entre les échangeurs des Laurentides et Décarie et l’entrée à la hauteur du boulevard Cavendish, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

La voie de desserte de l’A-40 en direction est, entre les ponts d’étagements de la rue du Champ-d’Eau et du boulevard des Galeries-d’Anjou. La fermeture sera ne vigueur de vendredi 21 h 30 à lundi 5 h.

Dans l’échangeur Turcot, le Mobilité Montréal prévoit la fermeture de la bretelle menant de l’A-20 e direction est vers le centre-ville, alors que la route 136 sera complètement fermée entre la sortie 2 et le tunnel Ville-Marie, de samedi minuit à lundi 5 h.

La bretelle de l’autoroute 20 en direction ouest vers le pont Honoré-Mercier sera également fermée durant la même période.

À VOIR AUSSI...