Les Canucks règlent deux dossiers importants

Les Canucks de Vancouver ont simultanément clos les dossiers de l’attaquant Elias Pettersson et du défenseur Quinn Hughes, avec lesquels ils se sont entendus sur de nouveaux contrats.

Le pacte de l’Américain le liera à la formation de la Colombie-Britannique pour les six prochaines années et lui rapportera en moyenne 7,85 millions $ par saison, selon Sportsnet.

Dans le cas du Suédois, il sera un membre des Canucks pour les trois prochaines campagnes, à un salaire annuel de 7,35 millions $.

Pettersson et Hughes faisaient partie d’un petit groupe de trois patineurs qui étaient toujours agents libres avec compensation, et ce, malgré le fait que le camp d’entraînement de chacune des 32 équipes de la Ligue nationale soit en cours. C’est donc dire que Brady Tkachuk est le seul joueur toujours dans cette situation, lui qui patinait dans le Michigan en compagnie de Pettersson et Hughes dans les derniers jours, selon The Athletic.

Concentrés sur la prochaine saison

En réglant ces deux dossiers, les Canucks ont officiellement connu un dénouement heureux à une situation qui a fait couler beaucoup d’encre durant la saison morte et même dans les derniers jours.

Pettersson, 22 ans, et Hughes, 21 ans, leurs choix de première ronde (5e et 7e au total) en 2017 et en 2018, devraient ainsi participer au tout premier match de la saison des Canucks, le 13 octobre, contre les Oilers d’Edmonton.

L’entraîneur-chef Travis Green aura d’ailleurs besoin de ces deux patineurs, eux qui ont été au cœur des succès de l’équipe dans les dernières années et deux des visages du futur des Canucks. En 165 matchs en carrière, Pettersson a inscrit 153 points, tandis que Hughes en a récolté 97 en 129 duels.