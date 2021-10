Les diables rouges ratent leur rentrée

Les Remparts de Québec auraient assurément préféré un scénario différent pour leur premier match devant leurs partisans en 19 mois.

La troupe de Patrick Roy a échappé une avance de 2 à 1 en troisième période en accordant deux buts en moins de deux minutes à l’Océanic de Rimouski qui l’a finalement emporté au compte de 3 à 2.

Pour l’entraîneur-chef, le match de vendredi était un peu la continuité de ce qu’il avait vu – et un peu moins aimé – lors des matchs hors-concours.

« C’est beau avoir du talent, mais ce n’est pas juste le talent qui va nous faire gagner. Il va falloir être meilleurs dans nos batailles à un contre un. On cogne sur le clou et depuis le début des matchs hors-concours, ça m’agace un peu. Il faut être vraiment meilleurs à ce niveau. Je suis content, pas de perdre, mais qu’on se rende compte que la réalité va nous rattraper si on n’est pas meilleurs dans nos compétitions à un contre un. »

Dans le camp de l’Océanic, l’entraîneur-chef Serge Beausoleil estimait que son équipe a mis du temps à se mettre en marche.

« Les gars savaient qu’ils pouvaient mieux faire, je suis content de la façon que les gars ont rebondi en troisième, c’est un gros match sur la route pour débuter la saison. »

C’est Julien Béland qui a inscrit le but victorieux en troisième période. Jacob Mathieu et Cam Thomson ont aussi marqué pour l’Océanic tandis que la réplique est venue de Théo Rochette et Zachary Gravel pour les Remparts.

D’ailleurs, le match a débuté avec 45 minutes de retard en raison des cérémonies d’ouverture, mais également d’un délai d’une demi-heure demandé par les Remparts en raison de la longue file d’attente à l’entrée en raison de l’application du passeport vaccinal.

Komarov : c'est réglé

Les Remparts ont appris une bonne nouvelle avant la rencontre puisqu’ils ont obtenu la confirmation que le visa du défenseur Vsevolod Komarov avait été approuvé par l’ambassade canadienne à Moscou.

Reste maintenant à savoir quand il débarquera à Québec, mais l’organisation s’attend à ce que ce soit une question de jour avant qu’il puisse mettre les pieds à Québec.

« Lui aussi aura besoin d’une période d’adaptation, a prévenu Roy. Il n’a pas joué beaucoup, il a juste 17 ans. Il ne faut pas le voir arriver ici comme un sauveur. C’est un gars qui va profiter de cette saison pour apprendre et se développer. »

Une première Bolduc

Pendant ce temps, Zachary Bolduc disputait un premier match préparatoire avec les Blues de St. Louis face aux Blackhawks de Chicago. Pour l’occasion, il avait été placé à la droite de Logan Brown et Kyle Clifford.

En matinée, l’attaquant des Remparts s’était attiré les éloges de l’entraîneur-chef Craig Berube ainsi que de l’attaquant des Blues Robert Thomas.

« C’est un joueur habile, avait tout d’abord commenté Berube. En le regardant pratiquer, on voit qu’il est rapide sur ses patins, qu’il a un bon lancer et qu’il manie bien la rondelle. »

« Il est beaucoup plus rapide que je ne croyais et a il a un très bon lancer, de renchérir Thomas. [...] C’est un excellent joueur et un bon gars. »

En plus de Bolduc, les Remparts étaient privés de Louis Crevier (Chicago), Evan Nause (blessé) ainsi que de Komarov.