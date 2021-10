Le magnat de la mode canadien, Peter Nygard, sera extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations de trafic sexuel et de racket.

Le juge manitobain Glenn Joyal a déclaré vendredi matin que le formulaire de consentement pour une extradition avait été signé jeudi, selon ce qu’a rapporté Global News.

Le ministre fédéral de la justice doit désormais approuver le processus et décider si Peter Nygard sera extradé ou non.

Rappelons que M. Nygard a été arrêté le 14 décembre dernier à Winnipeg en vertu de la Loi sur l’extradition et fait face à neuf accusations dans le district sud de New York, dont ceux de trafic sexuel et racket.

L’homme de 80 ans est accusé d’avoir utilisé son influence dans l’industrie de la mode pour attirer des femmes et des filles en leur promettant de devenir mannequin ou encore des sommes d’argent.

Aucune des accusations n’a encore été prouvée au tribunal et M. Nygard nie toutes les allégations portées contre lui.

