Seinfeld en 5 épisodes marquants

Si certains ne jurent que par Friends, pour d’autres (et j’en suis), la vraie série culte des années 1990, c’est Seinfeld. Ce n’est pas pour rien que Netflix a déboursé 500 millions de dollars pour pouvoir offrir à ses abonnés les neuf saisons de cette populaire comédie centrée autour de quatre amis new-yorkais cyniques qui parlent de tout et de rien. Voici cinq épisodes à revoir à tout prix .

Le restaurant chinois (saison 2)

Avec Seinfeld, l’humoriste Jerry Seinfeld et le scénariste Larry David se sont souvent vantés d’avoir écrit une série qui ne parle de rien. Aucun épisode n’illustre mieux cette réalité que celui-ci. Toute l’intrigue se déroule dans l’entrée d’un restaurant chinois où Jerry (Jerry Seinfeld), George (Jason Alexander) et Elaine (Julia Louis-Dreyfus) ont décidé de souper avant d’aller au cinéma. Non seulement ils n’obtiendront jamais une table, mais George passera tout l’épisode à attendre qu’un téléphone public se libère pour pouvoir faire un appel.

Le pari (saison 4)

Après que George fut surpris par sa mère en train de se masturber, les quatre amis décident de faire un pari pour voir qui tiendra le plus longtemps sans le faire et en restant « maître de son domaine ». Le génie de cet épisode réside dans la façon dont les personnages parlent constamment de masturbation sans jamais nommer explicitement le mot. Les abonnés du site IMDB ont d’ailleurs récemment statué que Le pari (The Contest) était le meilleur épisode de la série.

Le cuisinier nazi (saison 7)

« Pas de soupe pour vous! ». Cette réplique culte, on la doit au célèbre « Soup Nazi », un restaurateur complètement fasciste qui a concocté « la meilleure soupe en ville », mais qui accepte de la servir seulement aux clients qui se comportent bien en commandant leur repas.

L’incendie (saison 5)

Menteur, paranoïaque, égocentrique, lâche... George, le plus pathétique des personnages de Seinfeld, a tous les défauts. Dans cet épisode savoureux, il commet un geste d’un égoïsme incroyable en bousculant de jeunes enfants et une dame âgée en tentant de se sortir d’un appartement qu’il croit être en feu. Ce n’est pas parce qu’on rit que c’est drôle...

Le bonbon à la menthe (saison 4)

En allant visiter un ex-copain d’Elaine à l’hôpital, Jerry et Kramer (Michael Richards) se font proposer par un médecin d’assister à une opération avec un groupe d’étudiants. Sauf qu’en mangeant un sac de bonbons au chocolat à la menthe, Kramer en échappe un dans le corps ouvert du patient. Tout au long de cet épisode, assez délirant merci, Jerry tente aussi de se souvenir du nom de la jeune femme qu’il fréquente depuis plusieurs jours.