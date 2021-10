«Star Académie»: une nouvelle chanson pour William et Lunou

À quelques semaines de partir en tournée en duo, les finalistes de Star Académie 2021, William Cloutier et Lunou Zucchini, lancent la chanson La plus belle des versions de nous-mêmes, écrite et composée par Ariane Moffatt.

Celle-ci joint d’ailleurs sa voix à celles de ses protégés sur l’extrait dès maintenant disponible sur les plateformes d’écoute en continu et de téléchargement, en plus d’en porter le rythme au piano. Ariane Moffatt, William et Lunou ont enregistré le morceau en studio cet été.

Les deux académiciens avaient interprété pour une première fois la très jolie pièce mitonnée par leur professeure de création musicale lors de l’ultime variété de la saison de Star Académie, le 2 mai dernier, quelques minutes avant le couronnement de William à titre de grand gagnant.

Le texte de La plus belle des versions de nous-mêmes, envoûtante ballade rythmée, est une ode à la scène, une déclaration d’amour à la musique de la part d’artistes qui la chérissent et lui donnent vie.

William Cloutier et Lunou Zucchini entameront les représentations de leur spectacle en tandem le 13 février prochain et se produiront en salle aux quatre coins du Québec, dans une production de Musicor Spectacles. Ils nous feront ainsi revivre les moments forts de leur parcours à Star Académie. Pour achat de billets et informations, on consulte le billets-staracademie.ca.

Quant à la mouture 2022 de Star Académie, elle se prépare déjà fébrilement avec la tenue des auditions qui battent toujours leur plein partout dans la province, jusqu’au 10 octobre. On peut prendre rendez-vous pour tenter sa chance au staracademie.ca.