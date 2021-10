Tenons-nous loin des idéologues

Qu’est-ce qu’un idéologue ?

L’idéologue se révèle d’abord comme une personne qui estime posséder la Vérité. Il n’est ni à gauche ni à droite, il est là où la morale se trouve.

Vous pouvez reconnaître l’idéologue, car il somme à choisir son camp, ce qui n’est pas difficile, car dans sa tête, il n’y en a que deux : le bien ou le mal, la patrie ou la trahison, le bon ou le mauvais côté de l’histoire, la bienveillance ou le racisme.

L’idéologue n’hésitera pas à étiqueter : raciste, woke, ayatollah, radical, islamophobe, islamogauchiste, tout y passe !

L’idéologue est un partisan d’un club sportif. Il a un camp – ou une équipe – à défendre. Il a un agenda et moule la réalité selon celui-ci.

Exemple

Un an après la mort de Joyce Echaquan et à la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, l’idéologue se lance dans des accusations péremptoires, même s’il sait éperdument que ça risque de finir en chamaillage.

L’idéologue occupe souvent le champ des batailles identitaires, de la gauche woke à la droite conservatrice, des antagonistes rêvés pour l’un et l’autre. Il ne comprend pas qu’à force de défendre et questionner son identité, individuelle et collective, il s’immobilise.

L’idéologue amalgame, par exemple, la défense d’une loi à la défense de sa patrie.

L’idéologue ne partage pas des vérités, encore moins des terrains d’entente. Il ne débat pas, il combat des adversaires avec des certitudes et les dénonce avec fracas.

L’idéologue redoute la nuance. Les 50 nuances de gris, ce n’est pas son truc. Il voit la mesure comme une faiblesse dans l’affirmation de ses principes. La mesure est une pensée molle, selon lui.

Le club s’élargit

Notre ère numérique fait que le club des idéologues s’élargit de jour en jour. On a tous envie, lorsque des absurdités surviennent, d’entrer dans un de ces clubs.

C’est parfois bon de rester à l’écart, même si entouré des siens, comblé par la certitude morale, la vie est hautement plus simple et facile à mener.