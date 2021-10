Toronto: la loi ontarienne réduisant le nombre de conseillers est constitutionnelle

La décision du gouvernement ontarien de Doug Ford de réduire la taille du conseil municipal de la ville de Toronto en 2018 est constitutionnelle, a statué vendredi la Cour suprême du Canada.

Si la Cour supérieure de l’Ontario avait donné raison à la Ville avant que cette décision ne soit cassée par la Cour d’appel, qui avait statué en faveur de la province, la Cour suprême s’est quant à elle rangée du côté de la province dans ce dossier.

Le plus haut tribunal du pays a notamment jugé que «la loi ne portait pas atteinte à la liberté d’expression des candidats et des électeurs».

«Les candidats et leurs partisans avaient 69 jours — période plus longue que la durée de la plupart des campagnes électorales fédérales et provinciales — pour réorienter leurs messages et s’exprimer librement dans le respect de la nouvelle structure de quartiers», ont laissé savoir le juge en chef, Richard Wagner, et le juge Russell Brown dans la décision des juges majoritaires.

Ils ont également indiqué que la compétence provinciale vis-à-vis des municipalités n’était pas en litige, la Constitution permettant aux provinces de mettre en place des lois qui touchent les municipalités.

La Cour suprême du Canada avait accepté en mars 2020 d’entendre la cause de la Ville de Toronto, qui avait contesté la décision du gouvernement Ford de faire passer le nombre de quartiers électoraux de 47 à 25 quelques mois avant les élections municipales d’octobre 2018.

Le maire de la Ville Reine, John Tory, mais aussi des élus municipaux et des candidats s’étaient alors opposés à ce choix. La Ville de Toronto avait par la suite contesté la loi devant les tribunaux en faisant valoir qu’elle contrevenait à l’alinéa 2b) de la «Charte canadienne des droits et libertés», en portant atteinte à la liberté d’expression des candidats et des électeurs.

De son côté, le premier ministre ontarien, Doug Ford, avait justifié cette décision en affirmant que la réduction permettrait de diminuer les heures de débat à l’hôtel de ville qui étaient souvent trop longues et empêchaient d’avancer sur des projets d’infrastructures importants.