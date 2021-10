Tragédie de Lac-Mégantic: Québec va de l’avant pour redistribuer l’argent aux victimes

Le gouvernement québécois versera d’ici la fin de l’année une somme de près de 39 millions $ qui devra être redistribuée entre les victimes et la communauté touchées par la tragédie de Lac-Mégantic de juillet 2013.

«La redistribution de ces sommes vise d’abord à rendre justice [aux victimes], mais également à permettre à cette communauté durement éprouvée de poursuivre sa reconstruction. Nous sommes très satisfaits du dénouement dans ce dossier», a déclaré vendredi par voie de communiqué le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette.

Sur ce total, près de 20 millions $ seront donnés aux victimes qui ont été reconnues lors des procédures judiciaires qui ont impliqué la compagnie Montreal, Maine & Atlantic (MMA).

Redistribués directement et sans déduction d’honoraires d’avocats, ces montants s’ajouteront aux sommes qui ont déjà été reçues par les victimes.

Les 19 millions $ restants seront investis dans la communauté de Lac-Mégantic avec le financement de différents projets dont les modalités seront dévoilées ultérieurement.

«Nos démarches ont toujours été guidées par l’objectif de redistribuer les sommes là où elles doivent aller. Ce dossier pourra donc se clore de façon juste et équitable pour toutes celles et tous ceux qui ont subi les impacts de la tragédie de Lac-Mégantic», a indiqué François Jacques, député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Cette annonce du gouvernement intervient alors que la contestation de la position de Québec dans ce dossier est désormais close, la Cour d’appel ayant refusé d’entendre un appel du jugement et le délai pour s’adresser à la Cour suprême du Canada étant expiré.

En juin dernier, la Cour supérieure du Québec avait autorisé le gouvernement de redistribuer à sa guise les sommes qui lui revenaient, et ce, conformément au plan d’arrangement convenu dans le cadre du dossier judiciaire.

La saga judiciaire entourant le drame de Lac-Mégantic qui avait fait 47 victimes n’est toutefois pas terminée, alors que le procès civil contre le Canadien Pacifique (CP) a commencé fin septembre. Près d’une douzaine d’experts devront témoigner au cours de l’audition de l’action collective qui devrait durer sept mois.