Transports en commun: tarifs réduits et flexibles à compter de décembre

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a annoncé jeudi une réduction de tarifs et la création d’un autre tarif à partir du 1er décembre pour offrir plus de flexibilité aux usagers du transport collectif.

Ainsi, le nouveau titre de 10 passages sur tous les réseaux de transport sur dans les agglomérations de Montréal, Longueuil et Laval. Son prix est fixé à 45 $, soit un prix unitaire de 4,5 $.

Le nouveau prix pour 10 passages pour les modes ABC (valable sur tout le territoire couvert par l’ARTM) sera de 54 $, soit une réduction de 15,6 % au tarif en vigueur.

L’ajustement concerne également le titre de six passages TRAM 3 (réseau STM et trains de banlieue), puisque le tarif a connu une baisse de 8,5 % pour s’établir à 27 $.

Cet ajustement dans les tarifs offrant plus de flexibilité tend à répondre à une nouvelle réalité des usagers qui sont moins enclins à se déplacer en raison du télétravail notamment.

«L'ARTM et ses partenaires sont pleinement conscients que les besoins de déplacement sont et vont demeurer différents parce que notre quotidien change et que de nouvelles habitudes se dessinent», a indiqué Benoît Gendron, directeur général de l’ARTM.