Un batteur de femmes n’a que lui à blâmer

Un restaurateur coupable d’avoir violenté une ex-conjointe n’a que lui à blâmer s’il perd son travail, a tranché un juge en le condamnant à près de six mois de prison.

« En vérité, ce n’est pas la peine qui met en péril [son travail], c’est son comportement envers les femmes », a rappelé le juge Serge Champoux en condamnant Stéphane Massé, la semaine dernière au palais de justice de Granby.

Massé, 49 ans, exploite un food-truck dans les Laurentides. Mais s’il s’occupait de son commerce « avec talent et succès », ce n’était pas le cas avec les femmes qu’il fréquentait.

« Il n’en était pas à ses premiers crimes en rapport avec des actes de violence envers des anciennes conjointes », a rappelé le magistrat.

Ses plus récents crimes remontent à octobre 2020, quand il s’en est pris à son ex-conjointe lors d’une dispute dans un motel. Après l’avoir violentée, il l’a pourchassée avec son véhicule.

Quelques semaines plus tard, il s’en est encore pris à elle en la poussant à la suite d’une dispute.

Il a été reconnu coupable de voies de fait, d’avoir agi de manière harcelante et de non-respect des conditions, ayant communiqué avec sa victime malgré le fait que cela lui était interdit. Mais si son risque de récidive envers les femmes est élevé et même s’il se déresponsabilise totalement de ses gestes en blâmant celles qu’il maltraite, il espérait toutefois s’en sortir avec de la détention les fins de semaine.

Prise de conscience

« Cela est profondément troublant parce que sans prise de conscience, sans que l’accusé comprenne ou saisisse qu’il agit mal, comprenne que le problème vient de lui et non des autres, il est évident qu’il commettra à nouveau des crimes semblables », a déploré le magistrat.

Ainsi, il a donc condamné Massé à près de six mois de prison et d’une probation de 2 ans, pendant lesquels il pourrait devoir suivre un traitement pour comprendre qu’il est inacceptable de maltraiter une partenaire intime. Et tant pis si son commerce souffre de son incarcération.

« S’il n’est pas en mesure de réaliser à quel point son comportement face aux femmes est problématique, peut-être que ce temps d’arrêt et ce moment de réflexion lui seront salutaires », a conclu le magistrat.