Un premier indicateur de la place des femmes dans les fonds d’investissement au Québec

Investissement Québec a lancé, le 1er octobre, l’indicateur «Capital femmes» qui dresse le portrait de la représentation féminine dans les fonds d’investissement.

Investissement Québec (IQ) a sondé ses gestionnaires de fonds d’investissement afin de déterminer, depuis 2016, le nombre d’entreprises dans lesquelles ils ont investi et qui étaient détenues ou dirigées par des femmes.

Résultat: la représentation féminine au sein des fonds et des entreprises au stade du capital de risque et de développement au Québec est en constante augmentation depuis cinq ans.

Concrètement, 72 entreprises, soit 32 % des entreprises québécoises ayant reçu un investissement entre 2016 et 2020 en provenance des fonds en capital de risque et en capital de développement avec lesquels IQ transige, étaient détenues ou dirigées par une femme.

En tout, 52 % du capital total déployé au Québec par les fonds partenaires pour cette période (684 millions $) a été investi dans des entreprises québécoises dirigées par une femme.

De plus, sur les 468 millions $ des fonds de capital de risque, 63 %, ont été investis en 2020 dans des entreprises québécoises fondées ou dirigées par des femmes.

Enfin, 70 % des fonds de capital de risque partenaire d’IQ incluent au moins une femme associée dans leur équipe de gestion et une tendance positive se dégage sur le plan de la représentation des femmes dans les équipes de fonds d’investissement.

Près de 80 % des 42 fonds interpellés par IQ ont participé à cette étude qui mesure l’impact de ses interventions sur l’entrepreneuriat féminin et promeut la diversité et l’inclusion au sein des entreprises et des fonds.